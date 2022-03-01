"Бомбардування великих міст": Подоляк озвучив нову тактику війни РФ

Також він роз'яснив, як Росія використовує подібне варварство у своїх загарбницьких цілях.
Радник керівника офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що війська РФ обрали абсолютно нову тактику для ведення війни з Україною.
Так, її ключовим моментом, на його думку, є знищення, бомбардування мирного українського населення в їх власних оселях і притулках.
Цей жахливий інструмент Росія застосовує для того, щоб викликати паніку і деморалізувати українських громадян, стерти з обличчя України великі міста та історичні цінності.
"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", - написав Подоляк в Twitter.
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Автор: Анна Підгорна