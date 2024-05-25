Летіли бити по Харкову: РФ скинула бомбу біля Бєлгорода – несподівані деталі

Руйнування в РФ схожі на падіння на будівлю півторатонної авіаційної бомби, каже Олександр Коваленко.

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Російські окупанти 25 травня скинули авіабомбу в селищі Дубове Бєлгородського району і звинуватили в ударі Україну.

Після удару по "Епіцентру" в Харкові росіяни вирішили придумати "вогонь у відповідь" і почали бити по своїй території, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

При цьому росіяни публікували кадри руйнувань, однак експерт каже, що вони не властиві ані 122-мм реактивному снаряду, ані навіть 152-мм.

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"Це більше схоже на падіння на будівлю півторатонної авіаційної бомби типу ФАБ-1500М54, у якої не розкрився УМПК", - упевнений він.

Аналітик звернув увагу на те, що про це свідчать характерні для ударного пробиття даху будівлі ушкодження, відсутність осколкових елементів від розриву боєприпасу і хвильовий ефект на нижньому поверсі від прильоту у фундамент важкого об'єкта, що не детонував.

Він не виключив, що російські пілоти після удару по Харкову планували продовжувати удари, але одна з бомб не спрацювала штатно і впала в Бєлгороді.

"Але винні, звичайно ж, українці..." - додав Коваленко.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по будівельному гіпермаркету Харкова. У результаті є загиблі та поранені. Російські окупанти атакували цивільну торговельну інфраструктуру міста керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський емоційно відреагував на удар по Харкову. Президент України Зеленський назвав ракетний удар РФ по гіпермаркету "проявом російського божевілля" і закликав партнерів надати більше ППО.

Як повідомлялося раніше, в момент повітряної тривоги співробітники і відвідувачі гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, куди РФ скинула авіабомби, не встигли евакуюватися.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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