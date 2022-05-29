В'ятрович пояснив, чому Путін і росіяни програють війну в Україні

Володимир В'ятрович і Володимир Путін / ua.depositphotos.com і УНІАН

Нардеп, історик, екс-директор Українського інституту національної пам'яті, боєць територіальної оборони Володимир В'ятрович вважає що зараз російські окупанти (і їх диктатор Путін) програють війну українцям, вирощеним і випестованим українською гуманітарною культурою. Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання читача в рамках чату на Главреді.

"Гуманітарна політика в Україні після Майдану була дуже правильна. Завдяки їй ми зміцнювали свою національну ідентичність. І це дає результат, це те, завдяки чому українці зараз чинять опір, цінують створене ними, цінують свою культуру і готові захищати це навіть зі зброєю в руках. Зараз Путін програє війну українському вчителю історії, українському священику і українському діячу культури", ‒ сказав В'ятрович.

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Нагадаємо, раніше військовий експерт і директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак заявив про те, що війна в Україні може не закінчитися якщо Путіна усунуть або фізично, або просто позбавлять влади.

До того Володимир В'ятрович говорив про те ,що вважає - Україна кровно зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація розпалася на безліч невеликих держав.

"Будь-які спроби зараз зупинити війну, навіть якщо нам вдасться вийти на свої кордони і підписати будь-які угоди, буде просто означати відкладення цієї війни, якщо Росія буде залишатися в її нинішньому вигляді. Це означатиме, що ми воюватимемо, можливо, вже не ми, Але наші діти. Тому Україна зацікавлена в тому, щоб Росія зникла в нинішній формі. І тому вона повинна докладати максимум зусиль для цього, максимально активно говорити про це з нашими західними союзниками, які, нарешті, повинні зрозуміти, що це єдиний спосіб заспокоїти Росію і зробити так, щоб вона перестала бути загрозою миру", ‒ сказав В'ятрович.

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