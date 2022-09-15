'Курять де попало': у РФ на кордоні з Харківщиною горить російська митниця

У РФ на кордоні з Харківщиною горить російська митниця/ Telegram Гладков

У Росії горить митний термінал поблизу села Нехотєєвка, що розташований на кордоні з Харківською областю.

Про чергову "бавовну" заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram. Російський чиновник розповів, що розташована поруч АЗС не постраждала.

"Унаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа. Територія АЗС (розташована поруч – ред.) не постраждала", – написав він.

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В РФ уже традиційно переводять усі стрілки на Україну. В Міністерстві оборони України ситуацію не коментували.

У той же час в соцмережах з гумором відреагували на цей інцидент. Користувачі у коментарях до постів про цю ситуацію почали з іронією згадувати про чергову "бавовну" і сварити росіян, що ті досі курять у невстановлених місцях.

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Раніше повідомлялося, що воїни Збройних сил України у ніч проти четверга, 15 вересня, знищили базу російських загарбників у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Також українські воїни вдарили по скупченню окупантів та їхньої техніки у передмісті Херсона.

Нагадаємо, ЗСУ "перемололи" два полки росіян – 202-й і 204-й стрілецькі полки 2-го армійського корпусу окупаційних військ, дуже багато поранених. Залишки особового складу полків розподілені серед підрозділів мобілізаційного резерву.

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