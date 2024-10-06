Курська область в обмін на Донбас і південь України: ЗСУ принизили Путіна – журналіст

Операція в Курській області стала для Володимира Путіна особистою образою.

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ЗСУ принизили Володимира Путіна операцією в Курській області / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео, deepstatemap.live

Операція українських військових у Курській області завдала серйозного удару по репутації диктатора Володимира Путіна, заявив редактор видання Faridaily Максим Товкайло.

"Тому що виходить, що на третій рік війни армія іншої держави перебуває на території Російської Федерації, утримує її територію і, незважаючи на всі хвалебні обіцянки, що ось-ось супротивник буде вибитий з цієї території, цього не відбувається. Для Путіна це якоюсь мірою особиста образа. І тому, звичайно ж, наші співрозмовники про це говорять, вони бачили, як Путін реагував на це", - наголосив він у коментарі Сurrenttime.

Саме через це, за словами журналіста, російський диктатор зараз транслює своєму оточенню, що не готовий до переговорів.

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"Виходить, що Путіну потрібно торгувати російською землею: Курську область в обмін на Донбас, Луганськ, Запоріжжя та Херсон. Він, звичайно ж, це робити не хоче. І зараз реакція Путіна і його найближчого оточення: жодних переговорів, поки не вдасться видавити українську армію з території Росії. З іншого боку, навіть найпослідовніші союзники України починають підштовхувати її до переговорів із Кремлем", - додав Товкайло.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Операція ЗСУ в Курській області - останні новини за темою

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, українські сили просунулися в Глушківському районі Курської області та продовжують наступальні операції на південній околиці Веселого, поблизу Нового Шляху та Ведмежого.

Раніше Defense Express писав, що українські військові почали в Курській області РФ другу фазу операції. Росіяни сконцентрували значні сили навпроти Любимівки, яка розташована за 5 км від дороги з Коренєва до Суджі, оскільки це логістичний шлях, який Україна використовує для утримання своїх підрозділів.

Як повідомлялося, українські танки увійшли до Веселого, а військовий літак ЗСУ скинув керовану за супутником плануючу бомбу на передбачуване місце розташування російських військ у будівлі в центрі Веселого, зрівнявши її з землею.

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