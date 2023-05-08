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Хто може взяти кермо влади в свої руки після Путіна: Кисельов здивував подробицями

Аліна Дембіцька
8 травня 2023, 22:31 оновлено 8 травня, 22:33
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Цілком імовірно, що найвпливовіші люди - це ті, про яких ми навіть не чули і не знаємо, підкреслив аналітик.
Евгений Киселев, Путин
Кисельов розповів, хто може взяти кермо влади в РФ / Колаж: Главред, фото: Главред, Радбез РФ

Незважаючи на те, що поплічник російського диктатора Володимира Путіна та секретар Радбезу країни-агресорки Росії Микола Патрушев вважається впливовою фігурою, ймовірно, що це не зовсім так. Про це в інтерв'ю Главреду розповів журналіст, телеведучий, політичний аналітик Євген Кисельов.

"Мені невідомо, наскільки насправді впливовий Патрушев. Я не виключаю, що насправді він не такий впливовий. Цілком імовірно, що найвпливовіші люди - це ті, про яких ми навіть не чули і не знаємо. Або ж дуже мало чули", - сказав аналітик.

Як зазначив Кисельов, за його інформацією, вельми впливовим є Ковальчук-молодший, Кирило, який взагалі не займає ніякої формальної посади в Кремлі, але є там мало не повноправним господарем.

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"І розпоряджається і главою адміністрації Вайно, і його заступником Кирієнком, і командує іншими людьми, а так він всього-на-всього син одного з братів Ковальчуків, старих друзів Путіна. Наскільки це відповідає дійсності – я не знаю, але в російській історичній традиції таке бувало. І люди, які або взагалі не займають ніякої посади або займають якусь непримітну, стають фігурами номер два за чинного правителя. Можливо все", - підкреслив він.

Хто такий Євген Кисельов?

Євген Олексійович Кісєльов (15 червня 1956, Москва, Російська РФСР, СРСР) — російський та український журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач, телеведучий, пише Вікіпедія.

В РФ вже шукають наступника Путіна

Нагадаємо, нещодавно генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки заявив, що російські еліти активно зайнялися пошуком наступника Володимира Путіна. Це відбувається на фоні провалів на фронті й погіршення стану здоров'я господаря Кремля. Переважна більшість в елітах розуміє, що виграти війну в Україні неможливо.

Раніше військовий аналітик і письменник Стів Стразерс заявив, що є кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна. Він не виключив, що в разі смерті Путіна його потенційними наступниками можуть бути Сергій Іванов, колишній міністр оборони, і екс-прем'єр Росії Дмитро Медведєв, який довгий час вважався близькою довіреною особою Путіна.

Як зазначив генерал-лейтенант, відставний офіцер Сухопутних військ США Бен Ходжес, незалежно від того, хто стане наступником російського диктатора Володимира Путіна на посаді президента країни-агресорки Росії, йому буде надзвичайно складно перевершити нинішнього очільника Кремля.

Дивіться інтерв'ю Євгенія Кисельова, який розповів, чи загрожує РФ військовий переворот і хто може врятувати Путіна у разі програшу у війні:

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