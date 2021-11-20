Трощили авто польської поліції: нелегали з Білорусі знову штурмували кордон

/ @podlaskaPolicja

Нелегальні мігранти знову зробили спробу силового прориву кордону Білорусі з Польщею.

У п'ятницю ввечері, 19 листопада, нелегали спробували перетнути кордон Білорусі з Польщею біля прикордонного села Старжина, повідомляє поліція Підляського воєводства.

З території Білорусі до польських правоохоронців летіло каміння. В околицях Старжини група мігрантів закидала офіцерів і солдатів камінням. Ніхто з поліцейських не постраждав, були пошкоджені 2 поліцейських фургони.

У поліції Польщі повідомили, що сталася колективна спроба силового перетину кордону. Співробітники білоруських служб допомагали мігрантам.

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/ @PolskaPolicja

"Поліцейські машини були розбиті, а спробу припинили", - резюмується в повідомленні.

/ @PolskaPolicja

Криза на кордоні Білорусі та Польщі

Раніше Україна посилила охорону кордону у зв'язку з цією ситуацією. Зокрема, уряд виділив Державній прикордонній службі 21 млн грн для інженерно-технічного облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності країни.

Як відомо. з кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі.

Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

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