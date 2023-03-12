РФ втрачає час і ресурси: у ЗСУ назвали ключове значення оборони Бахмута

Під час бойових дій російські загарбники зазнають значних втрат, пояснили в Military Media Center.

У ЗСУ пояснили важливість оборони Бахмута / соцмережі

Окупанти РФ ставлять перед собою мету виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, для цього росіяни продовжують нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському і Мар'їнському напрямках.

Водночас зазначається, що під час бойових дій російські загарбники зазнають значних втрат, йдеться у коментарі медійного майданчика Сил оборони та безпеки України Military Media Center.

Так, протягом останнього тижня на всій ділянці фронту окупанти щодня втрачали від 600 до 700 осіб знищеними.

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За даними військових, противник вдається до тактики виснаження і тотального руйнування, а на Бахмутському напрямку відбуваються найзапекліші бої, там штурмові загони російських найманців і кадрових військ безперервно штурмують позиції Сил оборони України.

Важливість оборони Бахмута:

зв'язує значні основні сили та резерви росіян в одному місці, з якого вони проводять штурми з невигідних позицій, зазнаючи значних втрат;

росіяни змушені проводити часті ротації підрозділів, які залучаються до штурмових дій, через втрату їх боєздатності й втрачають час і ресурси;

росіяни втрачають наступальний потенціал і потужності на інших напрямках.

У ММС також закликали в умовах повномасштабної війни довіряти рішенням військових, "а не дискутувати щодо них".

"Дискусія про військові рішення - чи є сенс тримати оборону/ залишити позиції - штучно вкидається нашим ворогом в інформаційне поле для дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій країні", — пояснили в медіа-центрі.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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