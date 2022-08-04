Кремль хоче заборонити росіянам звільнятися зі служби під час "спецоперації" - Генштаб

Російським окупантам офіційно заборонять розривати контракти під час війни / Колаж фото Reuters

Російська влада хоче офіційно заборонити солдатам та офіцерам розривати контракти під час проведення "спецоперації". Місцеві чиновники розпочали підготовку до внесення змін до законодавства. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Окремо хочу зазначити, що керівництвом Російської Федерації з метою припинення відтоку особового складу з лав Збройних сил здійснюється підготовка змін до законодавчих актів в частині, що стосується заборони звільнення зі служби під час дії воєнного стану або проведення так званої "спеціальної військової операції", — сказав Громов.

Він додав, що велика кількість російських цивільних не хоче йти на війну проти України. Через війну навіть суттєво зменшилась кількість нових курсантів у вищих військових навчальних закладах.

Раніше повідомлялося про те, що бійці Збройних сил України знищили колишню командиршу артилеристів "ДНР" Ольгу Качуру. Терористку з кличкою "Корса" український суд у січні цього року заочно засудив до 12 років позбавлення волі за обстріли українських військових із систем залпового вогню БМ-21 "Град". Вона була знищена на фронті.

Крім того, Збройні сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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