"Кози з носа дістав і кульки катає": Путін зганьбився на всю Росію

Путін зганьбився на всю Росію / скріншот

Російського диктатора Володимира Путіна підловили на дивному занятті під час економічного форуму. Президент країни-агресора Росії або гриз нігті, або їв комашки.

Огидний момент під час ПМЕФ показав на своєму телеграм-каналі публіцист і журналіст Алескандр Незворов.

"Незважаючи на санкції, в будь-яких умовах процвітає казяводобувна промисловість. У самому фіналі відео: симонян здогадалася про те, що знову буде стравою номер один на вечері ПМЕФ", - написав він у підписі до кадрів.

Примітно, що все відбувалося під час виступу головної пропагандистки Кремля Маргарити Симоньян.

Користувачі Мережі були шоковані такою поведінкою російського диктатора.

"Дивно, що не з'їв", "Скоро буде на прямих ефірах ригати і чесати яйця", "Який народ такий і президент", "Кози з носа дістав і роздивляється, кульки катає", "коли поховав економіку і сидиш сумуєш на економічному форумі", - писали в коментарях під відео.

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Нагадаємо, Російський комік і шоумен Максим Галкін, який зараз гастролює Ізраїлем, влучно висміяв Володимира Путіна.

Під час свого виступу Галкін запропонував ідею пам'ятника російському диктатору.

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