'Конфіденційні питання': у Шольца відреагували на чутки про 'візит до Путіна'

У партії Шольца закликали політика ХДС Родеріха Кізеветтера публічно вибачитись перед канцлером за чутки про його нібито візит до Путіна для переговорів.

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У Шольца відреагували на чутки про "візит до Путіна" / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

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В партії Шольца відреагували на чутки про нібито підготовку до візиту канцлера ФРН до Москви для переговорів з Путіним

Провідні політики СДПН закликали вибачитись перед Шольцом

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН) закликали опозиційного політика ХДС Родеріха Кізеветтера вибачитися за заяву про нібито намір канцлера Олафа Шольца зустрітися з Володимиром Путіним перед виборами до Бундестагу 23 лютого. Про це повідомляє ZDF.

Лідери СДПН, зокрема Рольф Мютценіх і Маттіас Мірш, назвали ці твердження неправдивими, охарактеризувавши їх як "вигадку" та "ганебні й віроломні". Вони зажадали, щоб Кізеветтер відкликав свою заяву та публічно вибачився перед Шольцом.

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Мірш звернувся до генерального секретаря ХДС Карстена Ліннемана з проханням змусити Кізеветтера негайно видалити своє повідомлення на платформі X та вибачитися. Він наголосив, що такі дії порушують угоду про справедливість, укладену партіями Бундестагу напередодні Різдва. Мютценіх також закликав ХДС дотримуватися цієї угоди.

"За допомогою таких вигаданих претензій ключові представники парламентської групи ХДС/ХСС, очевидно, намагаються побудувати аргументи проти розумного зовнішньополітичного курсу Олафа Шольца. Як лідер парламентської фракції, Фрідріх Мерц повинен негайно домогтися, щоб Кізеветтер відмовився від своїх неправдивих заяв і публічно вибачився перед федеральним канцлером", - сказав Рольф Мютценіх, лідер парламентської фракції СДПН.

Мютценіх зазначив, що керівництву ХДС/ХСС варто замислитися над доцільністю подальшого перебування пана Кізеветтера у складі парламентського комітету з нагляду за спецслужбами.

"Адже тут з'ясовуються вкрай конфіденційні питання, в тому числі ті, що стосуються зовнішньої політики", - зазначив він.

Переговори Шольца з Путіним - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним у березні, а канцлер Німеччини Олаф Шольц, ймовірно, відвідає Москву до 23 лютого. Про це заявив депутат ХДС Родеріх Кізеветтер, наголосивши на необхідності підготовки Німеччини до можливих "передвиборчих сюрпризів".

Лідерка СДПН Саскія Ескен вважає, що Шольц має продовжувати діалог із Путіним, незважаючи на його статус диктатора і воєнного злочинця.

До цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив намір провести чергову розмову з главою країни-агресора, підкресливши, що метою таких контактів є заклик до припинення агресії проти України та виведення російських військ із її території.

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Хто такий Олаф Шольц? Олаф Шольц - німецький політик та державний діяч, член Соціал-демократичної партії, Федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року, пише Вікіпедія. 19 травня 2022 Олаф Шольц заявив, що вступ України в ЄС за прискореною процедурою - неможливий, попри надзвичайні умови, зумовлені вторгненням РФ в Україну, але одночасно, зазначив, що блок має знайти швидкі й прагматичні рішення допомогти Україні. У той же час, 16 червня Шольц повідомив, що Німеччина підтримує надання Україні статус країни-кандидата на вступ в ЄС.

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