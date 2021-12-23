"Комплімент" від шефа: жінка знайшла цілу курячу голову в коробці крилець відомого фастфуду

Компанія KFC заявила, що вже розбирається з постачальниками, а постраждалій відвідувачці вручили подарунок і запросили подивитися, як відбувається приготування.
Всесвітньо відомий фастфуд KFC потрапив у скандал. У передмісті Лондона жінка знайшла цілу курячу голову в коробці гарячих крилець.
У Мережі опублікували знімок, на якому видно курячу голову з очима і дзьобом в хрусткому тісті, передає The Sun.
Компанія KFC в Twitter заявила, що була "здивована" через те, що ця голова якимось чином потрапила до крилець.
"Ми підійшли до інциденту надзвичайно серйозно - вже вжили подальших заходів з нашими постачальниками, а також перенавчили наші команди, щоби запобігти повторенню цього", —повідомили у компанії.
Жінці, яка знайшла у фастфуді курячу голову, вручили подарунок від KFC. Також її разом з родиною запросили в заклад, щоби показати, як відбувається приготування, і переконати, що в гарячих крильцях більше не буде курячої голови.
Як повідомляв Главред, за даними Центру з контролю і профілактики захворювання, майже 40% людей регулярно харчуються фастфудом і наражають свій організм на небезпеку. Як зазначають фахівці, крім ожиріння та надмірної ваги така їжа може спровокувати розвиток ще п'яти небезпечних захворювань.
Раніше вчені знайшли взаємозв'язок між фастфудом і діабетом.
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