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"Комплімент" від шефа: жінка знайшла цілу курячу голову в коробці крилець відомого фастфуду

23 грудня 2021, 08:20

Компанія KFC заявила, що вже розбирається з постачальниками, а постраждалій відвідувачці вручили подарунок і запросили подивитися, як відбувається приготування.

KFC
Фастфуд KFC потрапив у скандал / Фото ua.depositphotos.com

Всесвітньо відомий фастфуд KFC потрапив у скандал. У передмісті Лондона жінка знайшла цілу курячу голову в коробці гарячих крилець.

У Мережі опублікували знімок, на якому видно курячу голову з очима і дзьобом в хрусткому тісті, передає The Sun.

Компанія KFC в Twitter заявила, що була "здивована" через те, що ця голова якимось чином потрапила до крилець.

"Ми підійшли до інциденту надзвичайно серйозно - вже вжили подальших заходів з нашими постачальниками, а також перенавчили наші команди, щоби запобігти повторенню цього", —повідомили у компанії.

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У Лондоні жінка знайшла цілу курячу голову серед смажених крилець в KFC / Фото Takeawaytrauma / Instagram

Жінці, яка знайшла у фастфуді курячу голову, вручили подарунок від KFC. Також її разом з родиною запросили в заклад, щоби показати, як відбувається приготування, і переконати, що в гарячих крильцях більше не буде курячої голови.

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Як повідомляв Главред, за даними Центру з контролю і профілактики захворювання, майже 40% людей регулярно харчуються фастфудом і наражають свій організм на небезпеку. Як зазначають фахівці, крім ожиріння та надмірної ваги така їжа може спровокувати розвиток ще п'яти небезпечних захворювань.

Раніше вчені знайшли взаємозв'язок між фастфудом і діабетом.

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