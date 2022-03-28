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Новий турецький бойовий дрон Bayraktar Myus оснастять українським "серцем"

28 березня 2022, 09:29

Бойовий дрон, що отримав назву Kızılelma, літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ заплановано на 2023 рік.

Байрактар
Kızılelma стане першим реактивним безпілотником компанії Baykar Makina / twitter.com/BaykarTech

Новий бойовий безпілотник турецької компанії Baykar Makina буде оснащений українськими двигунами. Вже готовий прототип бойового БПЛА.

В Twitter компанії 27 березня були опубліковані фотографії нового безпілотника. Він отримав назву Kızılelma ("червоне яблуко").

"БПЛА оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться в повідомленні.

Це дрон стане першим реактивним безпілотником компанії. Він літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.

Прототип нового Bayraktar MIUS
Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото twitter.com/BaykarTech
Байрактар
Фото twitter.com/BaykarTech
Байрактар
Фото twitter.com/BaykarTech

Як повідомляв Главред, турецькі безпілотники Bayraktar активно використовують українські захисники для ліквідації російської техніки. Роботою цих дронів захоплюються всі українці. Байрактарами вже навіть почали назвати тварин.

Зокрема, в зоопарку Києва народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів, - Байрактар.

Інші новини:

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війна в Україні безпілотник новини України новини Туреччини Bayraktar
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