Новий турецький бойовий дрон Bayraktar Myus оснастять українським "серцем"

Kızılelma стане першим реактивним безпілотником компанії Baykar Makina / twitter.com/BaykarTech

Новий бойовий безпілотник турецької компанії Baykar Makina буде оснащений українськими двигунами. Вже готовий прототип бойового БПЛА.

В Twitter компанії 27 березня були опубліковані фотографії нового безпілотника. Він отримав назву Kızılelma ("червоне яблуко").

"БПЛА оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться в повідомленні.

Це дрон стане першим реактивним безпілотником компанії. Він літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.

Прототип нового Bayraktar MIUS / Фото twitter.com/BaykarTech

Фото twitter.com/BaykarTech

Фото twitter.com/BaykarTech

Як повідомляв Главред, турецькі безпілотники Bayraktar активно використовують українські захисники для ліквідації російської техніки. Роботою цих дронів захоплюються всі українці. Байрактарами вже навіть почали назвати тварин.

Зокрема, в зоопарку Києва народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів, - Байрактар.

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