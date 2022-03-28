Новий турецький бойовий дрон Bayraktar Myus оснастять українським "серцем"

Бойовий дрон, що отримав назву Kızılelma, літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ заплановано на 2023 рік.
Новий бойовий безпілотник турецької компанії Baykar Makina буде оснащений українськими двигунами. Вже готовий прототип бойового БПЛА.
В Twitter компанії 27 березня були опубліковані фотографії нового безпілотника. Він отримав назву Kızılelma ("червоне яблуко").
"БПЛА оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться в повідомленні.
Це дрон стане першим реактивним безпілотником компанії. Він літатиме з надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.
Як повідомляв Главред, турецькі безпілотники Bayraktar активно використовують українські захисники для ліквідації російської техніки. Роботою цих дронів захоплюються всі українці. Байрактарами вже навіть почали назвати тварин.
Зокрема, в зоопарку Києва народилося дитинча лемура. Тварину назвали на честь турецьких безпілотників, які допомагають стримувати наступ російських окупантів, - Байрактар.
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