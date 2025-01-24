Військові КНДР закінчуються: розвідка розкрила проблеми ворога на Курщині

Спроби наступу виснажили північнокорейських військових за досить короткий час.

https://glavred.net/world/voennye-kndr-zakanchivayutsya-razvedka-raskryla-problemy-vraga-na-kurshchine-10633637.html Посилання скопійоване

Військові з КНДР не стали потужним підсиленням для армії РФ / Колаж: Главред, фото 31 ОМБр, t.me/V_Zelenskiy_official

Що повідомили в Міноборони Британії:

Втрати КНДР становлять близько 4000 осіб

Бойовий потенціал північнокорейців, найімовірніше, вже послаблений

У армії РФ та військових КНДР є труднощі з оперативною сумісністю

Втрати військ КНДР, яких направили у Курську область країни-агресорки Росії для підсилення окупаційної армії, складають близько 4 тисяч осіб, з них чверть загинула у бою. Про це повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії в соцмережі X.

Таким чином загальні втрати північнокорейців становлять більше третини від 11-тисячного угруповання, яке КНДР перекинула на територію Росії для участі у бойових діях проти українських сил.

відео дня

"Високий рівень втрат КНДР за короткий проміжок часу майже напевно значно погіршив здатність сил КНДР вести наступальні бойові дії на підтримку спроб Росії відтіснити українські сили", - йдеться у звіті.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

У Міноборони також зауважили, що північнокорейські військові досягли лише тактичних успіхів на Курщині. При цьому вони під час будь-яких контактів з армією РФ відчувають труднощі в оперативній сумісності.

"Дві сили не мають спільної мови, і війська КНДР майже напевно мають труднощі з інтеграцією в російську структуру командування та управління", - додали в британському відомстві.

Втрати серед військових КНДР в Курській області

Нещодавно, як писав Главред, північнокорейські війська намагалися атакувати воїнів ССО на Курщині. Однак їхня спроба зазнала невдачі. Українським бійцям вдалося ліквідувати більшість північнокорейців, всього тоді загинули 18 військових з КНДР.

Згодом стало відомо, що оператори ССО знищили ще 21 та поранили 40 північнокорейських військових, які вступили у багатогодинний запеклий бій у Курській області РФ.

Нагадаємо, після того як війська КНДР, направлені на Курщину, втратили майже половину своїх солдатів, високопоставлений чиновник оборонного відомства США повідомив, що тепер КНДР готується відправити протягом наступних двох місяців до Росії підкріплення із нових північнокорейських військових.

Читайте також про ситуацію на Курщині:

Що таке оборонна розвідка Британії? Оборонна розвідка (англ. Defence Intelligence, DI) — одна зі спецслужб Великої Британії, на відміну від інших британських спецслужб (MI-5, МІ-6 і Центру урядового зв'язку), є не самостійною організацією, а підрозділом Міністерства оборони і фінансується в рамках бюджету міністерства. Чисельність персоналу становить приблизно 4500 осіб, з яких близько 700 працюють у штаб-квартирі міністерства оборони в Уайтхолі, а решта — в підрозділах Збройних Сил. У цій організації працює як військовий, так і цивільний персонал, чисельність військових становить приблизно 60 %. Матеріали Оборонної розвідки використовуються в роботі Об'єднаного розвідувального комітету та надання допомоги іншим заінтересованим державним відомствам Великої Британії та її партнерами (НАТО, Європейський Союз і т. д.), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред