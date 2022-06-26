"Клінічні алкоголіки": Фейгін пояснив, чому в Держдумі загрожують розбомбити Лондон і Київ

Фейгін пояснив, чому в Держдумі загрожують розбомбити Лондон і Київ / УНІАН і ua.depositphotos.com

Погрози, озвучені депутатом Держдуми РФ і генералом Андрієм Гурульовим на російському ТБ, мовляв - Лондон стане першим містом, яке Росія почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової - є ніщо інше, як "дурниці від клінічних алкоголіків". Про це заявив відомий російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін, повідомляє" 24 канал".

За його словами, Андрій Гурульов і його напарник Юрій Швіткін дуже схожі на клінічних алкоголіків, які ще з дитинства вживали горілку.

"Я завжди дивуюся тому, як сильно змінилася Росія. Зараз всі знову будуть говорити, що я їх ображаю, але самі подивіться на їхні обличчя. Це абсолютно "випиті типи", - говорить Фейгін.

Як каже правозахисник, Гурульов пусто хвалиться, що вдарить по Лондону, а Швіткін загрожує ударом по посольству США в Києві.

"Ну так вдарте! Спробуйте вдарити ракетою по посольству США і побачите, що буде. Справа в тому, що їх випускають заради "озвучення", вони рішення не приймають", – пояснив Фейгін.

Фейгін каже, що набагато серйозніше потрібно ставиться до заяви Путіна про те, що РФ будуть поставляти режиму Лукашенка в Білорусь ракети класу "Іскандер".

"А депутати Держдуми – зараз вони перетворилися на повну нікчемність", - підсумував він.

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Нагадаємо, раніше Литва з 18 червня, керуючись санкціями Євросоюзу щодо Росії, прийняла рішення про припинення транзиту низки російських товарів в Калінінградську область. Губернатор регіону Антон Аліханов заявив, що ембарго торкнулося близько 50% всіх вантажів, які потрапляли в область з інших російських регіонів.

Пізніше депутат Держдуми РФ і генерал Андрій Гурульов на російській ТБ говорив - Лондон стане першим містом, який РФ почне бомбити, якщо блокада Калінінграда призведе до Третьої світової.

"Ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим постраждалим буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза миру виходить від англосаксів" - додав депутат.

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