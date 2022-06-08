"Апетити не обмежаться Україною": Подоляк про плани Держдуми щодо Литви

Михайло Подоляк висловився про плани Держдуми / ОПУ

Плани Держдуми Росії скасувати постанову про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади, йдеться в повідомленні радника глави ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Це (плани про "скасування" незалежності Литви - ред.) ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії - самообман, який принесе війну на територію ЄС", - підкреслив Подоляк.

За його словами, зараз війну можливо зупинити тільки якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

Раніше ми писали про те, що до Держдуми Росії був внесений законопроект, що передбачає скасування постанови Державної Ради СРСР про визнання незалежності Литовської Республіки. Москва нібито має право це зробити, оскільки після "референдуму" щодо поправок до Конституції вона стала, мовляв, правонаступником Радянського Союзу на своїй території. У документі зазначено, що постанова про незалежність Литви, мовляв, була незаконною.

Автором законопроекту, спрямованого на скасування постанови про незалежність Литви, став депутат від Єдиної Росії Євген Федоров. У пояснювальній записці до документа зазначено, що Росія, мовляв, може схвалити таке рішення, оскільки після внесення поправок до Конституції вона визнала себе правонаступником СРСР.

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