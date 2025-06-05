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"Свята справа": Кім Чен Ин обіцяє допомогу РФ у війні з Україною

Олексій Тесля
5 червня 2025, 10:11
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За словами Кім Чен Ина, Пхеньян буде і надалі "беззастережно підтримувати" зовнішньополітичний курс РФ.
'Свята справа': Кім Чен Ин обіцяє допомогу РФ у війні з Україною
Кім Чен Ин обіцяє підтримати агресію РФ проти України / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Що відомо:

  • Пхеньян буде і надалі "беззастережно підтримувати" курс РФ
  • У КНДР побажали Росії "неодмінно домагатися перемоги"

Північна Корея має намір і далі надавати підтримку Росії, включно з її діями у війні проти України.

Про це заявив лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу, що відбулася в Пхеньяні, повідомляє Deutsche Welle.

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За словами Кім Чен Ина, Пхеньян і надалі "беззастережно підтримуватиме" зовнішньополітичний курс Москви та її позицію з ключових міжнародних питань, особливо в контексті конфлікту в Україні.

У висловлюванні Кіма прозвучали побажання Росії "неодмінно домагатися перемоги у справедливій і святій справі", маючи на увазі війну в Україні, передає ЦТАК.

Як північнокорейські ЗМІ, так і російська Рада безпеки повідомили, що на зустрічі також обговорювалися бойові дії в Курській області. Зокрема, згадувалися північнокорейські бійці, які брали участь у боях проти українських військ. У повідомленні Радбезу йдеться, що сторони торкнулися теми "увічнення пам'яті героїзму корейських солдатів".

Пхеньян наголосив на "винятковій мужності та відданості найкращих синів корейського народу", які, за заявою влади, воювали пліч-о-пліч із російськими військовими в боротьбі за Курську область, сприймаючи її як частину своєї батьківщини.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Обидві сторони також послалися на підписаний 19 червня 2024 року в Пхеньяні Договір про стратегічне партнерство між Росією і КНДР. Цей документ передбачає взаємну військову та іншу допомогу в разі, якщо одна зі сторін зазнає збройного нападу.

Раніше повідомлялося про те, що Північна Корея втратила понад 4700 військовослужбовців під час бойових дій проти Сил оборони України в Курській області, з яких щонайменше 600 загинули.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно підтвердив, що збройні сили КНДР були направлені в Росію. Вони беруть участь у бойових діях проти України на території Курської області.

Як повідомляв Главред, Росія і КНДР вийшли на новий рівень "братерства". Кремль оголосив про старт будівництва автомобільного моста через річку Туманну, який з'єднає країни.

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Хто такий Кім Чен Ин

Кім Чен Ин — північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року зайняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний Секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генераліссимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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