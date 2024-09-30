Росія може припинити завдавати удари 'Шахедами' по Україні: Братчук назвав умову

Братчук зазначив, що на його думку варто очікувати позитивних результатів, які зменшать тиск на фронт та цивільне населення.

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Можна очікувати позитивних результатів у боротьбі з російськими атаками / Колаж Главред, фото: ​ Сили територіальної оборони ЗСУ, скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Удари по місцях запуску російських ударних БпЛА по Україні можуть змусити Росію на певний час припинити атаки "Шахедів" та захистити українські населені пункти. Про це в ефірі телеканалу "FREEDOM" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, на півдні є кілька ключових локацій, звідки запускаються "Шахеди": Чауда, Єйськ та Приморсько-Ахтарськ.

"Невелика передісторія. Пам’ятаєте, по Єйську було влучання в полігон, звідки "Шахеди" ці запускалися, також було знищено й операторів цих безпілотників? І тоді на якийсь певний час, скажімо так, Єйськ перестав нас турбувати. Сьогодні ворог знову відновив звідти бойову роботу. Відповідно, у Сил оборони знову з’являється нова мета для того, щоб завдати удару у відповідь", — сказав він. відео дня

Братчук також підкреслив, що російські війська щоденно атакують Україну, однак ЗСУ активно працюють над зниженням інтенсивності ворожих обстрілів.

"Думаю, що та робота, яка проводиться Силами оборони, буде і далі проводитися. Знову-таки не забуваємо про системи С-300 — ешелонована протиповітряна оборона, треба зазначити, на цій локації, тому не завжди наші "бойові комарі" можуть пролітати. Це ті реалії, які є", - додав він.

Крім того, речник відзначив, що з огляду на швидкий розвиток українських безпілотних сил, які стали окремим видом військ, можна очікувати позитивних результатів у боротьбі з російськими атаками.

"Результати, які дійсно зменшать тиск і на фронт на півдні, і, відповідно, на мирне населення. Тому всі локації відомі, робота проводиться, удари будуть продовжуватися", — сказав Братчук.

Що відопо про БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 30 вересня 2024 року російська окупаційна армія атакувала Україну різними типами ракет і ударними дронами. Загалом було зафіксовано 76 повітряних атак, з яких Сили ППО збили 67 дронів і одну керовану ракету.

Російські війська також завдали авіаударів по медичному об'єкту в Сумах, використовуючи дрони "Шахед". За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, 28 вересня вранці було зафіксовано три вибухи під час атаки на цивільний медичний заклад.

Крім того, Росія готується до нових масованих терористичних ударів по Україні, про що повідомив заступник міністра оборони Олександр Балануца.

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