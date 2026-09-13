Вперше за 6 років: Селін Діон феєрично повернулася на сцену і не стримала емоцій

Селін Діон вийшла на сцену і була вражена підтримкою глядачів.

https://glavred.net/starnews/vpervye-za-6-let-selin-dion-feerichno-vernulas-na-scenu-i-ne-sderzhala-emociy-10796318.html Посилання скопійоване

Селін Діон повернулася на сцену / Колаж Главред, фото - скріншот з Instagram/plenitudearena

Коротко:

Як зараз виглядає Селін Діон

Через що вона розплакалася на концерті

Популярна канадська співачка Селін Діон дала великий концерт вперше за шість років. Співачка тривалий час боролася з важким аутоімунним захворюванням (синдром ригідної людини - ред.) і нарешті змогла порадувати своїх шанувальників феєричною появою.

На відео, опублікованому в Instagram одним із глядачів, видно, як співачка - у чорній сукні та з гладко зачесаним у пучок волоссям - не може стримати емоцій і співає крізь сльози під гучні оплески залу.

відео дня

58-річна Діон також виконала свою знамениту баладу 1997 року "My Heart Will Go On", переодягнувшись для виступу в чорний блискучий піджак і чорні штани; про це свідчить відео, опубліковане в Instagram концертним комплексом Paris La Défense Arena, де співачка дає серію з 26 концертів.

Лауреатка премії "Греммі" звернулася до глядачів зі словами: "Я обіцяла не плакати. Сьогодні ввечері я хочу співати для вас, для себе, заради життя".

"Нарешті, - продовжила вона. - Неймовірно, що ми всі разом. Я дала обіцянку. Я обіцяла повернутися і знову вийти на сцену".

Потім Діон подякувала шанувальникам за "підтримку" та "терпіння" і, зробивши зворушливе посилання на свій хіт 1996 року "Because You Loved Me", сказала глядачам: "Якщо можна так висловитися, я стала тією, хто я є, саме завдяки вашій любові".

Розкішна Селін Діон повернулася на сцену / Скріншот

Виконавиця хіта "The Power of Love" вперше оголосила про серію концертів у березні, під час святкування свого дня народження (який припадає на 30 березня), назвавши це повернення "найкращим подарунком у житті".

"Я повністю до цього готова, - сказала вона, зокрема. - Я почуваюся добре. Я сповнена сил. Я з нетерпінням чекаю - і, звичайно, трохи хвилююся, - але насамперед я вдячна всім вам. З нетерпінням чекаю на нову зустріч".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що відома українська актриса Дар’я Петрожицька, яка перебуває у стосунках на відстані, розповіла про інтимні сцени в кіно, а також про те, з ким їй комфортно їх відтворювати.

Раніше також стало відомо, що Хайден Панеттьєрі та Володимир Кличко були разом близько дев'яти років, перш ніж остаточно розійшлися.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Селін Діон Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, акторка та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис. Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і закріпилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу. Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найпродаваніша серед усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п’ять октав.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред