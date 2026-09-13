Вперше за 6 років: Селін Діон феєрично повернулася на сцену і не стримала емоцій

Коротко:
- Як зараз виглядає Селін Діон
- Через що вона розплакалася на концерті
Популярна канадська співачка Селін Діон дала великий концерт вперше за шість років. Співачка тривалий час боролася з важким аутоімунним захворюванням (синдром ригідної людини - ред.) і нарешті змогла порадувати своїх шанувальників феєричною появою.
На відео, опублікованому в Instagram одним із глядачів, видно, як співачка - у чорній сукні та з гладко зачесаним у пучок волоссям - не може стримати емоцій і співає крізь сльози під гучні оплески залу.
58-річна Діон також виконала свою знамениту баладу 1997 року "My Heart Will Go On", переодягнувшись для виступу в чорний блискучий піджак і чорні штани; про це свідчить відео, опубліковане в Instagram концертним комплексом Paris La Défense Arena, де співачка дає серію з 26 концертів.
Лауреатка премії "Греммі" звернулася до глядачів зі словами: "Я обіцяла не плакати. Сьогодні ввечері я хочу співати для вас, для себе, заради життя".
"Нарешті, - продовжила вона. - Неймовірно, що ми всі разом. Я дала обіцянку. Я обіцяла повернутися і знову вийти на сцену".
Потім Діон подякувала шанувальникам за "підтримку" та "терпіння" і, зробивши зворушливе посилання на свій хіт 1996 року "Because You Loved Me", сказала глядачам: "Якщо можна так висловитися, я стала тією, хто я є, саме завдяки вашій любові".
Виконавиця хіта "The Power of Love" вперше оголосила про серію концертів у березні, під час святкування свого дня народження (який припадає на 30 березня), назвавши це повернення "найкращим подарунком у житті".
"Я повністю до цього готова, - сказала вона, зокрема. - Я почуваюся добре. Я сповнена сил. Я з нетерпінням чекаю - і, звичайно, трохи хвилююся, - але насамперед я вдячна всім вам. З нетерпінням чекаю на нову зустріч".
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Про особу: Селін Діон
Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, акторка та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.
Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і закріпилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.
Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найпродаваніша серед усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п’ять октав.
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