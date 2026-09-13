Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Мода та краса

Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

Олена Кюпелі
13 вересня 2026, 12:59
google news Підпишіться
на нас в Google
Наталія Караваєва розповіла, коли волосся є найбільш вразливим.
волосся
Як правильно доглядати за волоссям / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Коли волосся найбільш вразливе
  • Що кажуть експерти про помилки

Багато хто стикається з ситуацією, коли волосся перестає рости в довжину, стає сухим і ламким. Однак, як зазначають фахівці, причина часто криється не в догляді, а в повсякденних звичках.

Про це розповідає експертка з догляду за волоссям Наталія Караваєва, яку цитує 1+1.

відео дня

Вона пояснює: найбільшої шкоди локонам завдається одразу після миття, коли вони особливо вразливі. У цей момент будь-які грубі дії можуть призвести до пошкодження структури волосся та ламкості.

Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям
Експертка назвала помилки у догляді за волоссям / фото: pexels

Серед головних помилок - інтенсивне витирання рушником. Тертя руйнує кутикулу волосся, через що воно стає слабким і легко обламується. Не менш шкідливо розчісувати мокре волосся без обережності - це посилює механічне пошкодження.

Ще одна поширена звичка - використання гарячого фена без термозахисту. Високі температури пересушують волосся, роблячи його більш крихким і схильним до посічення.

Також негативно впливає звичка лягати спати з вологим волоссям. У такому стані воно легше деформується, плутається і ламається під час сну.

Фахівці наголошують: навіть дорогі засоби не допоможуть, якщо ігнорувати базові правила догляду. Щоб зберегти довжину, важливо мінімізувати механічний та термічний вплив, особливо коли волосся мокре й найбільш чутливе до пошкоджень.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мода 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

13:13Світ
РФ зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні: що вигадали окупанти

РФ зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні: що вигадали окупанти

12:29Війна
У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

10:14Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

"Дуетом з Лорак": Настя Каменських з’явилася на росТБ

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієни

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієни

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Буряк буде свіжим до самої весни: коли викопувати і як зберігати овоч

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

Таро-прогноз до кінця вересня 2026: на кого чекають гроші, а на кого — поворот долі

Таро-прогноз до кінця вересня 2026: на кого чекають гроші, а на кого — поворот долі

Останні новини

14:18

Праска більше не бруднитиме одяг: як швидко очистити її від накипу та бруду

14:14

Прогулянка з металошукачем завершилася знахідкою століття: скільки коштує скарб

13:56

Що придбати на випадок блек-ауту: список приладів для дому на зиму

13:43

Вперше за 6 років: Селін Діон феєрично повернулася на сцену і не стримала емоційВідео

13:34

Навіщо кидати дріжджі в унітаз увечері: забутий народний лайфхак

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
13:16

Китайський гороскоп на завтра, 14 вересня: Зміям — витрати, Кролям — пригоди

13:15

Навіщо ложка у барабані пральної машини: вирішення популярної проблеми

13:15

Звичайний ламінат відходить у минуле: яке покриття підкорює інтер’єри у 2026 році

13:13

У Кремлі заговорили про тристоронні переговори щодо України: де можуть пройти

Реклама
12:59

Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

12:49

Секрет іспанського сантехніка: звичайна пляшка очистить злив за кілька секундВідео

12:29

РФ зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні: що вигадали окупанти

11:56

Аж ніяк не "ясєнь": як правильно назвати дерево українською

11:36

Квашена капуста вийде хрусткою та соковитою: скільки солі додавати на 1 кг

11:27

Прощавай, минуле: 3 знаки зодіаку, чиє особисте життя зміниться з 13 вересня

11:07

Кінець дворічного пекла: 4 знаки зодіаку чекає довгоочікуваний успіх

10:53

Захист від бід та гроші в дім: як проводити давній ритуал із милом

10:14

У Кремлі відкинули можливість зустрічі Зеленського і Путіна на G20: яку умову висувають

10:03

РФ обстріляла АЗС біля кордону з Польщею: спалахнула масштабна пожежа - деталі

08:45

РФ масовано атакує захід України: у кількох областях гримлять вибухи, є поранений

Реклама
08:41

Татарстан сколихнули вибухи: під ударом дронів міг опинитись НПЗ у НижньокамськуВідео

08:10

Україна 30 років шукала себе: Андрусів про те, як нова ідеологія може все змінитиПогляд

07:47

У чому криється ключ до перемоги України над РФ: ексміністр США дав відповідь

05:32

Розквітнуть пишним килимом: як і коли правильно садити гіацинти восениВідео

04:23

Як за 10 хвилин приготувати капусту для голубців - хитрий трюк від кухаря

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці шеф-кухаря за 52 с

03:41

Тест на IQ: потрібно знайти піцу серед овочів за 13 секунд

03:03

Винахідники були проти: яке слово мало замінити звичне "алло"

01:40

Космос підкинув моторошну загадку: астрономи зіткнулися з лякаючим відкриттям

12 вересня, субота
23:48

Зеленський "посперечався" щодо санкцій проти РФ: у чому розбіжність із Парижем

23:02

Чотири дати народження, які люблять самотність: що робить їх щасливими

22:46

Чи потрібно закривати кришку унітазу: вчені дали несподівану відповідьВідео

22:31

Тристоронні переговори про мир: Буданов назвав терміни нового раунду

22:13

"Людина з 2198 року" налякала своїм пророцтвом: яка трагедія все змінить

21:52

У Трампа зробили заяву про переговори України, США та РФ: яке питання головне

21:39

Помилка на день народження: чому не можна дарувати гроші

21:27

Унітаз може бути бруднішим, ніж здається: вся справа в деталі, про яку забуваютьВідео

20:28

РФ б'є сотнями дронів, є жертви та "прильоти": деталі масованої атакиВідео

20:19

Жінка купила сукню за копійки: ця знахідка принесе їй стократний прибутокВідео

19:24

Запах і пліснява зникнуть: як швидко очистити ущільнювач пральної машиниВідео

Реклама
19:10

Скільки разів можна користуватися одним рушником: важливе правило гігієниВідео

19:10

5000 доларів за підтримку Трампа: Денисенко розкрив план перед виборамиПогляд

18:58

Марна трата грошей: 5 засобів для прибирання, які не купують клінери

18:48

Україна розгромила РФ у першому в історії морському бою дронів - унікальні кадри

18:30

Більшість робить це зарано: коли насправді треба солити відбивні

18:23

"Готові до переговорів": у РФ назвали цинічну умову зустрічі Зеленського та Путіна

18:11

Ризик пожежі й опіків: 5 приладів, які категорично не можна ставити біля плити

18:05

Жінка купила дім, не оглянувши його, і тепер живе в печері: що її здивувало

17:36

Жир більше не проблема: простий та швидкий спосіб очистити шафи на кухніВідео

17:21

Як прибрати бризки олії під час смаження: кухня більше не буде в жирі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Регіони
Новини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини Полтави
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти