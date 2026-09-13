Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

Наталія Караваєва розповіла, коли волосся є найбільш вразливим.

https://glavred.net/fashion/zhalko-volosy-ekspert-nazvala-8-glavnyh-oshibok-pri-uhode-za-volosami-10796300.html Посилання скопійоване

Як правильно доглядати за волоссям / Колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

Коли волосся найбільш вразливе

Що кажуть експерти про помилки

Багато хто стикається з ситуацією, коли волосся перестає рости в довжину, стає сухим і ламким. Однак, як зазначають фахівці, причина часто криється не в догляді, а в повсякденних звичках.

Про це розповідає експертка з догляду за волоссям Наталія Караваєва, яку цитує 1+1.

відео дня

Вона пояснює: найбільшої шкоди локонам завдається одразу після миття, коли вони особливо вразливі. У цей момент будь-які грубі дії можуть призвести до пошкодження структури волосся та ламкості.

Експертка назвала помилки у догляді за волоссям / фото: pexels

Серед головних помилок - інтенсивне витирання рушником. Тертя руйнує кутикулу волосся, через що воно стає слабким і легко обламується. Не менш шкідливо розчісувати мокре волосся без обережності - це посилює механічне пошкодження.

Ще одна поширена звичка - використання гарячого фена без термозахисту. Високі температури пересушують волосся, роблячи його більш крихким і схильним до посічення.

Також негативно впливає звичка лягати спати з вологим волоссям. У такому стані воно легше деформується, плутається і ламається під час сну.

Фахівці наголошують: навіть дорогі засоби не допоможуть, якщо ігнорувати базові правила догляду. Щоб зберегти довжину, важливо мінімізувати механічний та термічний вплив, особливо коли волосся мокре й найбільш чутливе до пошкоджень.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред