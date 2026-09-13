Шкода волосся: експертка назвала головні помилки у догляді за волоссям

Коротко:
- Коли волосся найбільш вразливе
- Що кажуть експерти про помилки
Багато хто стикається з ситуацією, коли волосся перестає рости в довжину, стає сухим і ламким. Однак, як зазначають фахівці, причина часто криється не в догляді, а в повсякденних звичках.
Про це розповідає експертка з догляду за волоссям Наталія Караваєва, яку цитує 1+1.
Вона пояснює: найбільшої шкоди локонам завдається одразу після миття, коли вони особливо вразливі. У цей момент будь-які грубі дії можуть призвести до пошкодження структури волосся та ламкості.
Серед головних помилок - інтенсивне витирання рушником. Тертя руйнує кутикулу волосся, через що воно стає слабким і легко обламується. Не менш шкідливо розчісувати мокре волосся без обережності - це посилює механічне пошкодження.
Ще одна поширена звичка - використання гарячого фена без термозахисту. Високі температури пересушують волосся, роблячи його більш крихким і схильним до посічення.
Також негативно впливає звичка лягати спати з вологим волоссям. У такому стані воно легше деформується, плутається і ламається під час сну.
Фахівці наголошують: навіть дорогі засоби не допоможуть, якщо ігнорувати базові правила догляду. Щоб зберегти довжину, важливо мінімізувати механічний та термічний вплив, особливо коли волосся мокре й найбільш чутливе до пошкоджень.
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