Як Путін вбивав своїх супротивників: у США розсекретили важливий документ

Серед цілей Путіна згадуються критики його уряду, міжнародні діячі, а також лідери, які підтримують Україну у війні.

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У США розсекретили документ про цілеспрямовані вбивства противників Путіна/ колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

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У США розсекретили документ про цілеспрямовані вбивства супротивників Путіна

У списку цілей Путіна - критики його уряду, міжнародні діячі і лідери, що підтримують Україну

У США Офіс директора національної розвідки оприлюднив меморандум, який тривалий час був засекречений. Документ проливає світло на цілеспрямовані вбивства політичних супротивників російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє ТСН із посиланням на Bloomberg.

Розсекречений документ проливає світло на плани країни-агресорки Росії та їхню реалізацію щодо ліквідації окремих осіб, які є політичними чи військовими загрозами для режиму російського диктатора Володимира Путіна. Серед цілей путінського режиму згадуються критики його уряду, міжнародні діячі та лідери, які підтримують Україну у війні.

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Основний акцент робиться на тому, що РФ могла створити детальні списки з метою політичних і пропагандистських маніпуляцій.

У документі говориться про резонансні злочини, пов’язані з діяльністю російських спецслужб за кордоном. Зокрема, приділяється увага отруєнню політичних опонентів та інших форм замахів на життя критиків путінського режиму.

Зокрема, в документі згадується про отруєння Олексія Навального у 2020 році та отруєння Сергія Скрипаля у Великобританії у 2018 році, що викликало міжнародний скандал.

Зазначається, що такі дії показують тактику використання хімічної зброї та інших методів для усунення цілей, навіть якщо вони перебувають за кордоном. РФ робить це з метою залякування та зміцнення впливу. Такі випадки висвітлюють систематичну агресію з боку Росії проти інакодумців і політичних опонентів.

Раніше повідомлялося, що РФ готова завершити війну в Україні – у Reuters назвали п'ять умов Путіна. Якщо угоди про припинення вогню не буде досягнуто, країна-агресор Росія продовжить війну.

Також повідомлялося, що Путін хоче розділити Україну на три частини – Главред розповів, що відомо про підступний план РФ. Росія хоче знищити українську державність до 2045 року.

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