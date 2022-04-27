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"Коли не буде чим напихати черево": Подоляк заявив, що з низки причин Росії загрожують бунти

27 квітня 2022, 12:02

Коли в РФ виникнуть "проблеми з холодильниками", росіяни зрозуміють, що пора виходити на протести, зазначає радник голови ОП.

Подоляк заявив, що з низки причин Росії загрожують бунти/ ОПУ

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, Росії загрожують бунти проти чинної влади. При цьому більшість протестів спалахне не через ідеологічні чи світоглядні питання, а внаслідок проблем в економіці.

Частина росіян зрозуміє, що потрібно виходити і говорити про свою незгоду з нацистською людиноненависницькою філософією сьогоднішньої Росії, щоб зберегти "хоч щось від російської цивілізації". Проте таких росіян буде небагато, каже радник голови ОП. Про це він сказав в інтерв'ю в ефірі "Україна 24".

Подоляк наголосив, що більшість росіян, які наважаться вийти на протести, зроблять це тільки тоді, коли у них виникнуть проблеми зі своїми холодильниками і втамуванням голоду.

"Ці люди будуть виходити з погляду свого черева. І таких людей буде більше. На жаль, ми довгий час думали, що Росія це цивілізація, яка має якусь культурну спадщину, яка справді готова говорити про велике кіно, велику букву, велику музику. Ні. Це 95% населення є абсолютно примітивними, вони живуть інстинктами, на жаль", – сказав він.

Радник глави ОП додав, що не хоче нікого образити, проте на ситуацію потрібно дивитися об'єктивно.

Також він зазначив, що таку більшість громадян в РФ створили російська пропаганда і тоталітарний тип влади.

Крім цього, на виникнення бунтів може вплинути те, як швидко росіяни зрозуміють масштаб війни в Україні. Також проблеми можуть розпочатися і на російських територіях.

На думку Подоляка, протести в Росії уже не за горами, це тільки питання часу.

Раніше радник голови ОП прокоментував зустріч 40 міністрів оборони на авіабазі Рамштайн і заявив, що демілітаризації, якої вимагала Росія на початку повномасштабного вторгнення в Україну, не буде.

Також раніше Подоляк оцінив шанси на завершення війни з РФ дипломатичним шляхом. Він зазначив, що Російська Федерація практично відмовилася від того, щоби виконувати будь-які міжнародні декларації та звичаї ведення війни в Україні. Говорити з країною-агресором про людські правила і домовлятися складно.

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