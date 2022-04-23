Подоляк оцінив шанси на завершення війни з РФ дипломатичним шляхом

Михайло Подоляк заявив, що домовитися з РФ складно / ОПУ

Російська Федерація практично відмовилася від того, щоби виконувати будь-які міжнародні декларації та звичаї ведення війни в Україні. Говорити з країною-агресором про людські правила і домовлятися складно.

Про це заявив в інтерв'ю ICTV радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи шанси того, що війна Росії проти України може бути завершена за допомогою дипломатії.

"Безумовно, це дуже складна ситуація, коли вони плюнули вже навіть на свою репутацію, вони максимально одіозні після подій, що мали місце в Київській області, а тому з ними дуже складно говорити про будь-які людські правила", – зазначив Подоляк.

На його думку, РФ було б вигідно віддати людей, які залишаються в обложеному Маріуполі, щоби стати "хоч трохи ближче до людської цивілізації".

"Це був би хоча б якийсь крок до того, щоби світ зрозумів, що Росія — не пропаща до кінця країна. Але я вважаю, що це дуже складно, тому що ви бачите, який туман там... вони щось приймають потужне, тому що те, як вони думають, як працює їхня пропаганда, як вони офіційно якісь заяви роблять постійно - це просто жахливо. А тому, природно, буде складно з ними домовитися", - резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори щодо гарантій безпеки для України, які ведуться з країнами-партнерами, будуть завершені впродовж тижня.

Поки держава веде діалог з країнами, які можуть приєднатися до таких гарантій. Києву важливо, щоби домовленості включали поставки зброї, закрите небо, військові консультації та механізми, що дозволяють швидку закупівлю озброєнь. Потрібні гарантії безпеки, які забезпечать захист держави і не допустять умовного Мінська-3 з новим нападом Росії. Москва повинна розуміти, що в разі атаки вона зіткнеться з іншими потужними арміями.

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