На Кадирова чекає 'Пригожинський сценарій': генерал висловив цікаве припущення

Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики.

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Кадиров розкритикував російську владу / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Лідер Чечні Рамзан Кадиров публічно оголосив так звану "кровну помсту" одразу кільком російським політикам. Через це його може чекати "сценарій" Євгенія Пригожина. Про це заявив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, передає 24 Канал.

Він зауважив, що Кадиров буде переконувати Путіна у своїй вірності.

"Сценарій приблизно той же, як з Пригожиним, але глибший. Буде запрошення, переговори, братання, навіть близькі завірення вірності Путіну з боку Кадирова. Але буде своя програма дій", – вважає Маломуж. відео дня

За його словами, Путін буде контролювати Кадирова не тільки спецслужбами та військами. Всередину оточення чеченського терориста давно ввели своїх людей.

Генерал додає, що Кадиров розкритикував російську владу за посилення міграційної політики. У такий спосіб він хоче продемонструвати нібито їхній захист. Загалом він любить підтримувати різні рухи, національні меншини. Це така системна гра, про яку знає Путін.

"Буде момент, як з Пригожиним. Сьогодні вони дружать, навіть після путчу домовились про все, а завтра може бути зовсім інша ситуація. Тому що не єдиний Кадиров і не єдина система, яка має можливості проведення терактів. Спецслужби Росії на цьому спеціалізуються багато років. Сценарії можуть бути різні", – наголосив Маломуж.

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Рамзан Кадиров - останні новини

Нагадаємо, раніше, експерт Іван Яковина заявив, що глава Кремля Володимир Путін абсолютно залежний від волі Рамзана Кадирова. Якщо Кадиров захоче, зазначає експерт, то він поставить Путіна в абсолютно пекельне становище.

Також відомо, що 21 серпня, вперше за довгий час диктатор Путін приїхав у Грозний, де Рамзан Кадиров представив йому війська, а також розповів про майбутній район імені Путіна.

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