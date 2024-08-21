Путін і Кадиров назвали себе піхотинцями: диктатор приїхав у Чечню по військових

Вперше за 13 років російський диктатор Володимир Путін приїхав в Чечню та назвав себе "піхотинцем".

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Путін та Кадиров / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Вперше за довгий час диктатор Путін приїхав у Грозний, де Рамзан Кадиров представив йому війська, а також розповів про майбутній район імені Путіна. Про це повідомляє УНІАН.

Вперше з 2011 року кривавий диктатор приїхав у Чечню, там він зустрівся із добровольцями університету спецназу, саме вони повинні в скорому часі їхати на війну в Україну.

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Як повідомляють російські ЗМІ, Кадиров під час зустрічі показав своїх бійців та заявив, що вони повністю екіпіровані та мають всю необхідну техніку.

Крім того, Кадиров заявив, що така кількість "професійних" військ - це не його заслуга, а сам він просто "піхотинець", на що Путін відповів, що "всі вони піхотинці".

Кадиров сказав, що в Чечні сформували резерв із кількох десятків тисяч навчених бійців, готових за наказом президента вирушити на війну проти України. Також він показав йому макет "путінського району" Грозного.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Кадиров у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що глава Чечні Рамзан Кадиров знайшов у Росії ознаки фашизму та пригрозив росіянам.

У квітні багато міжнародних ЗМІ помітили, що Кадирову важко говорити і що він набрав лишню вагу, саме тому журналісти почали говорити про його захворювання.

Також пізніше у ЗМІ появилась інформація, що призначений Кремлем глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий - у нього некроз підшлункової, що не залишає надії на його одужання.

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