"Ніщо не завадить": Кадиров може вирішити "відцапати" Північний Кавказ - експерт

У разі, якщо Кадиров вирішить зараз відокремити Чечню чи Північний Кавказ, або й те, й інше від Російської Федерації, то ніхто й ніщо не зможе йому завадити.

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Кадиров може поставити Путіна в пекельне становище / соцсети, скрин

Глава Кремля Володимир Путін абсолютно залежний від волі Рамзана Кадирова. Таку думку висловив експерт Іван Яковина у ефірі Radio NV на каналі YouTube.

Якщо Кадиров захоче, зазначає журналіст, то він поставить Путіна в абсолютно пекельне становище, де диктатор буде змушений програвати або війну за Кавказ, або війну за Україну, а швидше за все обидві війни.

"У разі, якщо Кадиров вирішить зараз відокремити Чечню чи Північний Кавказ, або й те, й інше від Російської Федерації, то ніхто й ніщо не зможе йому завадити, бо вся російська армія перебуває зараз в Україні. Додаткових сил немає для того, щоби одночасно з Україною воювати ще й у Чечні" - , вважає Яковина. відео дня

Хто такий Іван Яковина Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах. Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст. З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України. Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

Політичний оглядач переконаний, що саме Кадиров може загнати російського диктатора в глухий кут:

"Путін повністю, на 100% залежить від доброї волі Кадирова. Якщо Кадиров захоче, то він поставить Путіна в абсолютно пекельне становище, де Путін буде змушений програвати або війну за Кавказ, або війну за Україну, а, швидше за все, обидві війни", - каже експерт.

Ба більше, Яковина нагадує, що зараз кілька тисяч "кадировців" живуть у центрі Москви в "Президент-готелі", а це буквально метрів 500 від Кремля через Москву-ріку.

"Зараз ці люди, по суті, є особистою гвардією, охороною Путіна від будь-якого перевороту (від політичних яких) виступів, від опозиціонерів російських)", - поінформував журналіст.

Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Рамзан Кадиров - останні новини

Нагадаємо, що минулого тижня кадирівці захопили будівлю в Москві, поблизу Кремля - до місця інциденту були стягнуті російські силовики та співробітники поліції. Так, кадирівці вирішили влаштувати "розбір польотів" в бізнес-центрі, де знаходиться головний офіс великого російського маркетплейсу Wildberries.

Окрім цього, недавно бізнесмен Ілон Маск жорстко затролив Кадирова. Він дистанційно деактивував автомобіль Cybetruck, який, начебто колись подарував главі Чечні.

Нещодавно експерт Розумний пояснив, коли оточення скине Путіна. За його словами, найближчим часом може виникнути сумнів у доцільності цієї війни – навіщо витрачати величезні ресурси, зосереджувати всі сили і досягати мізерних результатів.

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