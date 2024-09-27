УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Ніщо не завадить": Кадиров може вирішити "відцапати" Північний Кавказ - експерт

Даяна Швець
27 вересня 2024, 16:17
125
У разі, якщо Кадиров вирішить зараз відокремити Чечню чи Північний Кавказ, або й те, й інше від Російської Федерації, то ніхто й ніщо не зможе йому завадити.
Рамзан Кадыров, Владимир Путин
Кадиров може поставити Путіна в пекельне становище / соцсети, скрин

Глава Кремля Володимир Путін абсолютно залежний від волі Рамзана Кадирова. Таку думку висловив експерт Іван Яковина у ефірі Radio NV на каналі YouTube.

Якщо Кадиров захоче, зазначає журналіст, то він поставить Путіна в абсолютно пекельне становище, де диктатор буде змушений програвати або війну за Кавказ, або війну за Україну, а швидше за все обидві війни.

"У разі, якщо Кадиров вирішить зараз відокремити Чечню чи Північний Кавказ, або й те, й інше від Російської Федерації, то ніхто й ніщо не зможе йому завадити, бо вся російська армія перебуває зараз в Україні. Додаткових сил немає для того, щоби одночасно з Україною воювати ще й у Чечні" - , вважає Яковина.

відео дня

Хто такий Іван Яковина

Народився в Москві, в районі Сокільники, жив там до трьох років. Має українське коріння, предки походять із міста Самбір на Львівщині. З батьками часто переїжджав із міста в місто, проживав у Підмосков'ї, Кишиневі, Санкт-Петербурзі. Навчався в 11 школах.

Закінчив Московський лінгвістичний університет, за спеціальністю — арабіст.

З 2010 року — працював у Києві, писав для сайту "Лента.ру". Після рейдерського захоплення видання у 2014 переїхав до України.

Працює журналістом і політичним оглядачем журналу "Новое время" (Київ), пише Вікіпедія.

Політичний оглядач переконаний, що саме Кадиров може загнати російського диктатора в глухий кут:

"Путін повністю, на 100% залежить від доброї волі Кадирова. Якщо Кадиров захоче, то він поставить Путіна в абсолютно пекельне становище, де Путін буде змушений програвати або війну за Кавказ, або війну за Україну, а, швидше за все, обидві війни", - каже експерт.

Ба більше, Яковина нагадує, що зараз кілька тисяч "кадировців" живуть у центрі Москви в "Президент-готелі", а це буквально метрів 500 від Кремля через Москву-ріку.

"Зараз ці люди, по суті, є особистою гвардією, охороною Путіна від будь-якого перевороту (від політичних яких) виступів, від опозиціонерів російських)", - поінформував журналіст.

Хто такий Рамзан Кадиров

Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

Рамзан Кадиров - останні новини

Нагадаємо, що минулого тижня кадирівці захопили будівлю в Москві, поблизу Кремля - до місця інциденту були стягнуті російські силовики та співробітники поліції. Так, кадирівці вирішили влаштувати "розбір польотів" в бізнес-центрі, де знаходиться головний офіс великого російського маркетплейсу Wildberries.

Окрім цього, недавно бізнесмен Ілон Маск жорстко затролив Кадирова. Він дистанційно деактивував автомобіль Cybetruck, який, начебто колись подарував главі Чечні.

Нещодавно експерт Розумний пояснив, коли оточення скине Путіна. За його словами, найближчим часом може виникнути сумнів у доцільності цієї війни – навіщо витрачати величезні ресурси, зосереджувати всі сили і досягати мізерних результатів.

Інші цікаві новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Чечні Кремль кадировці Володимир Путін Рамзан Кадиров держпереворот війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

17:05 Україна
Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео

Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відео

16:31 Україна
Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

16:20 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг 60934

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з ніг

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода 18692

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі 14138

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача 6945

Гороскоп Таро на жовтень 2024: Козерогам - прибуток, Водоліям - суперможливість, Рибам - удача

Останні новини

17:07

Можуть закінчитись провалом: які найгірші дні для подорожей в жовтні 2024 - астролог

17:05

Уся Україна "червона": РФ запустила ракети Кинджал - прогриміли перші вибухи

17:05

"Проблема номер один" для ЗСУ на фронті: названо найефективнішу зброю РФ

17:02

Повне витіснення ЗСУ з Курської області: експерт відповів, чи вдасться це РФ

17:00

2 суворі заборони: що не можна робити 28 вересня - прикмети

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
16:54

Померла зірка Гаррі Поттера і "Абатство Даунтон"

16:46

За що можна сварити собаку: кінолог дав поради, як виховати вірне цуценя

16:36

Все залежатиме від "балів": в Україні розраховуватимуть пенсії по-новому

16:31

Підірвали танки й БМП: розгром колони РФ із десантом під Куп'янськом потрапив на відеоВідео

Реклама
16:29

Як видалити чорний наліт в унітазі: простий, але дуже хороший спосібВідео

16:20

Наступ РФ обернувся провалом: ЗСУ залучають резерви на важливому напрямку - Bild

16:17

"Ніщо не завадить": Кадиров може вирішити "відцапати" Північний Кавказ - експерт

16:15

Євген Кот сильно захворів і назвав діагноз: що сталося

16:14

Вже з 1 жовтня: кому нараховуватимуть субсидію на комуналку по-новому

15:53

Контрнаступ на одному з напрямків: Світан спрогнозував перелом на початку жовтня

15:52

Вплине на ситуацію на фронті у жовтні: РФ постала перед важким вибором - розвідка

15:49

Позиція Путіна ослабла, він вдався до нових погроз, бо на фронті все йде погано – Жирнов

15:35

Про це знають одиниці: як перевірити знос батареї на Android

15:29

"Бої за кожне місто": війна затягнеться на 10 років – Вучич дав сумний прогноз

15:23

Зеленський повернеться без дозволу США на удари вглиб РФ - The Times

Реклама
15:11

"РФ дивиться на Україну": для чого Путін збільшив чисельність армії - РозумнийВідео

14:35

"Це буде логічно": експерт сказав, коли РФ відмовиться від планів загарбання УкраїниВідео

14:30

Потужні дощі й пронизливий вітер: які області України накриє холодна погода

14:25

"Україна не повинна чинити опір РФ": Орбан відповів на зашквар свого радника

14:24

"Завершення війни у 2025 році": в США описали сценарій, яким чином настане мир

14:17

Чим відмити плитку від бруду, що в'ївся: хороший і дуже ефективний спосібВідео

14:00

Гороскоп на жовтень від Влада Росса: Водолію – невідворотний успіх, Терезам – чорна смугаВідео

13:48

Накликає щастя: який догляд за грошовим деревом принесе в дім добробут

13:30

Є жертва, кількість поранених зросла: нові деталі удару РФ по Кривому РогуФото

13:15

Повна відмова: у жовтні Китай може поставити крапку у серйозній співпраці з РФ

12:54

РФ збирає "ударний кулак" і готує новий штурм: у ЗСУ назвали напрямок

12:43

Полетять усі шишки: кого у жовтні чекають непередбачувані зміни у стосунках - Росс

12:25

Постачання зброї ЗСУ у 2025 році - під загрозою, союзникам не вистачає грошей - Bloomberg

12:10

Перевірений бабусин метод: що буде, якщо волосся помити яйцем

12:10

Атакує неймовірна спека та різке похолодання: погода на вихідних зміниться

11:42

Це не Донбас: на одному з напрямків відбувається "одна з найбільших битв війни"

11:42

Галкін ввів суворі заборони для росіян на своїх концертах

11:27

Ризик "ядерки" та інші катастрофи: Росс назвав найнебезпечніші дати жовтня 2024 рокуВідео

11:25

Під час перегляду відвисне щелепа: найкращі фільми про штучний інтелект

11:09

Понад 800 серверів по всій Росії "лягло": кіберфахівці ГУР провели успішну атаку

Реклама
10:57

Зіркова сила Зеленського згасає, це позначиться на допомозі США Україні - NYT

10:37

РФ вдарила ракетою по поліцейському управлінню в Кривому Розі: що відомоВідео

10:35

Ядерні страшилки Путіна працюють на користь Трампа: розкрито хитрий шантаж Кремля

10:35

Помер популярний російський актор, який підтримував війну

10:24

Чому не можна спати з котом: неочікуване пояснення експертів зі сну

10:00

З чистої сторінки: 4 знаки зодіаку, які почнуть новий розділ життя в жовтні

09:55

Дозвіл на удари по цілях у РФ: у Британії здивували несподіваним прогнозом

09:30

Чому не варто пов'язувати візит Зеленського із заявами ТрампаПогляд

09:29

У Кривому Розі пролунав вибух: ворог ударив по адмінбудівлях, під завалами - люди

09:29

Гороскоп на завтра 28 вересня: Близнюкам - дивовижний успіх, Рибам - небезпека

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем нарождення жінціЗ днем народження сина
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти