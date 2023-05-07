Кадиров відправляє свої війська в "Бахмутську м'ясорубку" в "формі" від Louis Vuitton за $3 тисячі

За камуфляжну куртку елітного бренду путініст Кадиров віддав не менше 3 300 доларів.

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Кадиров в куртці Louis Vuitton / Колаж Главред, фото скріншот

Глава Чечні і "тік-ток військ" Рамзан Кадиров велику увагу приділяє власному вигляду.

Поки на території України щодня в "м'ясних штурмах" гинуть сотні російських окупантів, він вирішив "вигуляти" обновку від Louis Vuitton.

За камуфляжну куртку елітного бренду путініст віддав не менше 3 300 доларів. На це звернули увагу журналісти.

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У Telegram 7 травня Кадиров опублікував ролик, де проводить нібито "нараду з представниками силових відомств Чеченської Республіки".

За словами Кадирова, в ході наради він обговорював з присутніми "тему спеціальної військової операції і підвищення ефективності наших підрозділів", а також питання "забезпечення і підготовки добровольців, які виявили бажання взяти участь у цій священній місії".

Кадиров / скріншот

"На завершення я додав, що чеченські підрозділи готові виконати будь-який наказ верховного Головнокомандувача Володимира Путіна, в цьому немає ніяких сумнівів", - сказав Кадиров.

Також Кадиров заявив, що готовий відправити свої "тік-ток війська" в Бахмут.

На свою "нараду" він прийшов в куртці з камуфляжем від Louis Vuitton за 3 300 тисяч доларів.

Куртка Кадирова / скріншот

"Коли звичайна форма не приколює", - іронізують автори в Мережі.

У Мережі також висміяли Кадирова за елітну "військову форму".

Дивіться відео, що приховує путініст Рамзан Кадиров.

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