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Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ

Юрій Берендій
2 липня 2024, 00:03
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В Конгресі США заклакали Пентагор розширити програми навчання українських пілотів на літаках F-16, щоб вони могли вплинути на хід війни проти РФ.
Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ
В Конгресі США закликали Пентагон розширити програми навчання пілотів |F-16 для України / Колаж Главред, фото: US Air Force, ua.depositphotos.com

Група демократів у Палаті представників Конгресу США закликає Пентагон розширити тренування українських пілотів на літаках F-16, що сприятиме зміцненню обороноздатності України в контексті протистояння Росії. Про це повідомляє Politico.

Законодавці під керівництвом депутата Адама Шиффа (Каліфорнія) підтримують прохання України щодо підготовки ще 10 українських пілотів для F-16 у поточному році і в листі до міністра оборони Ллойда Остіна закликають до його реалізації.

"Прохання надходить у критичний момент триваючого конфлікту України з Росією, коли розгортання літаків F-16 може суттєво вплинути на результат війни", - йдеться у листі 15 законодавців, який отримав POLITICO.

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У листі також зазначається, що до кінця поточного року Україна матиме більше літаків F-16, ніж підготовлених пілотів, які могли б ними керувати та виконувати бойові операції.

"Ця ситуація загрожує підірвати стратегічні переваги, які ці літаки можуть надати Україні", - додали вони.

Американські законодавці вважають, що союзники по НАТО мають можливості для додаткового навчання українських пілотів, але вони наполягають, щоб Пентагон керував цим процесом, оскільки це "може бути найбільш ефективним способом" розширення програм.

"Ці зусилля не лише посилять здатність України ефективно використовувати винищувачі F-16, але й зміцнять зобов'язання ширшої коаліції підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність", - додали вони.

Змінить хід війни в Україні: в США звернулись до Пентагону із важливим закликом - ЗМІ
Що відомо про літаки F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке Politico?

Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

Передача Україні літаків F-16 - коли F-16 будуть в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія пообіцяли передати Україні понад 60 літаків F-16 до кінця року, що еквівалентно 4-5 ескадрильям. Однак, за даними The Times, через "навмисне затягування" навчання українських пілотів у США всі ці літаки навряд чи зможуть піднятися в небо над Україною.

Генерал Арноуд Штальман, командувач ВПС Нідерландів, натякнув на можливу появу F-16 в Україні. Виступаючи перед журналістами на військовій базі після завершення програми навчання пілотів ЗСУ, він висловив очікування, що ці "пташки" з'являться в українському небі вже цього літа, пише The Guardian.

Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції 14 червня заявив, що Україна може отримати американські винищувачі F-16 вже в найближчі місяці, і США активно працюють над тим, щоб передати літаки цього літа.

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