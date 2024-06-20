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Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні

Яна Ставська
20 червня 2024, 19:19
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Коли західні винищувачі F-16 будуть в Україні і коли Повітряні сили зможуть їх застосувати на полі бою? Генерал дав відповідь.
F-16, Пілоти
F-16 скоро будуть в Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, Командування Повітряних сил

Командувач ВПС Нідерландів генерал Арноуд Штальман (Arnoud Stallmann) заінтригував словами щодо появи винищувачів F-16 в Україні.

Як пише The Guardian, виступаючи сьогодні перед журналістами на тлі двох F-16 на військовій базі, де нещодавно завершилася програма з навчання пілотів ЗСУ, генерал сказав, що очікує на появу цих "пташок" у небі України вже цього літа.

Режим навчання українських льотчиків командувач описав як "непростий".

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"Не тільки пілотам потрібна підготовка; технікам і обслуговуючому персоналу також потрібна ретельна підготовка. Ми надаємо комплексну підтримку навчання, щоб гарантувати, що вони зможуть ефективно обслуговувати літаки. Тому все має бути узгоджено", - пояснив він.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підтвердила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа, і відхилила критику за затримки на тлі повідомлень про те, що Київ був розчарований темпами навчання пілотів.

"Я повністю розумію позицію України, вони хочуть зробити це якомога швидше... Ми реалізуємо проєкт так швидко, як можемо, ми справді залучаємо наші можливості", - зазначила Оллонгрен.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (у перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію 1978 року.

F-16, завдяки своїй універсальності та відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління і користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

F-16 в Україні - головне

Раніше повідомлялося, що Нідерланди повинні були передати українським Повітряним силам винищувачі F-16 восени, якщо вдасться навчити пілотів до цього часу та розгорнути усю необхідну інфраструктуру в самій Україні.

При цьому спікер Повітряних сил Ілля Євлаш зазначав, що терміни поставок постійно зсувалися.

Українські пілоти зараз навчаються у США та Данії.

Американський пілот F-16 Пітер Грінбург, своєю чергою, натякав, що звичайні громадяни у будь-якому випадку дізнаються про передачу цих літаків із новин.

"Те, що ми як громадськість бачимо: ні F-16, ні F-16, ні F-16, ні F-16... А потім скрізь раптом з'являться F-16!" - сказав Грінбург.

Командувач ВПС Нідерландів заінтригував новиною щодо F-16 в Україні
F-16 - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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