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"З-під завалів чути стогони і крики": РФ завдала авіаудару по інтернату в Суджі

Віталій Кірсанов
1 лютого 2025, 21:13
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За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія завдала удару зі своєї авіації керованою авіабомбою.
Суджа
Суджа / колаж: Главред, фото: скріншот із t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

  • 95 осіб опинилося під завалами
  • Люди в інтернаті готувалися до евакуації

Російські військові завдали авіаудару по школі-інтернату в Суджі (Курська область, РФ). Про це повідомив представник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашковський.

"Сьогодні 1 лютого 2025 року, о 17:54 збройні сили Російської Федерації таки завдали удару по школі-інтернату міста Суджа. 95 людей опинилося під завалами. З-під завалів чути стогони та крики людей", - зазначив він.

відео дня

За словами Дмитрашківського, більшість цих людей похилого віку і не в змозі самостійно пересуватися.

"Силами військової комендатури зараз ведуться пошуково-рятувальні роботи", - додав речник.

За інформацією Генштабу ЗСУ, Росія завдала удару зі своєї авіації керованою авіабомбою.

"На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають винятково цивільні - місцеві жителі, серед яких жінки та діти. Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих", - зазначили в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що цей удар є черговим воєнним злочином РФ, який спрямований проти мирного населення.

"Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати і власних мирних громадян. За кожен воєнний злочин терористи обов'язково понесуть відповідальність", - запевнили в повідомленні.

'З-під завалів чути стогони і крики': РФ завдала авіаудару по інтернату в Суджі

Дивіться відео наслідків авіаудару армією РФ по інтернату в Суджі

Бої в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно окупанти здійснили "жест доброї волі" на Курщині. Йдеться про армію КНДР - Пхеньян відкликає своїх солдатів через втрати.

Аналітики ISW підтвердили просування українців у Курській області. Так, ЗСУ просуваються вздовж вулиці Новоселівки в північно-західній частині Погребків.

Зі свого боку генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко звернув увагу на військово-політичний аспект. Він пояснив, для чого ЗСУ утримувати Курщину.

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Українська військова комендатура в Курській області

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населених пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території.

У рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій і створення коридорів для евакуації.

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военные російські військові Дмитрашковский Курська область Суджа
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