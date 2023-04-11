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"З пістолета в лобешник": журналіст РФ розкрив сценарій ліквідації Путіна і назвав наступника

Олексій Тесля
11 квітня 2023, 02:05
177
З диктатором РФ можуть розправитися люди з його ближнього оточення, не виключив Гліб П'яних.
Володимир Путін
Володимир Путін / скріншот з відео

Сценарій ліквідації російського диктатора Володимира Путіна є абсолютно реальним, заявив відомий російський журналіст і телеведучий Гліб П'яних.

При цьому він не виключив, що з диктатором РФ можуть розправитися люди з його ближнього оточення, навіть з охорони ФСО. Він це він сказав в інтерв'ю Апостроф TV.

"Один з них (співробітників ФСО, - ред.) може дістати пістолет на зміні і в лобешник товаришеві Путіну вистрілити. Після цього, звичайно, його вб'ють, але він стане героєм всієї планети, розумієте? Така штука дуже-дуже можлива", - каже журналіст.

відео дня

При цьому він упевнений в тому, що не варто чекати змови силових еліт проти Путіна: "Не всі генерали, охоронці, ФСБ і Патрушев влаштують проти Путіна змову, а хтось один. Якби він ще й вижив, це було б взагалі неймовірно".

Разом з тим співрозмовник підкреслив, що після смерті Путіна влада у РФ може перейти до своєрідного "політбюро" силовиків.

"Якщо раптом Путіна "кондрашка схопить", всі перехрестяться про себе, тут же зберуть якесь там політбюро кегебешное і скажуть: "Все, стоп бойові дії, ми виходимо на переговори з усім світом і говоримо: вибачте, Путін був не правий, а ми зараз от одумалися, розуміємо, що Росії треба виживати, виводимо війська, все припиняється". І вони це зроблять з великим задоволенням і полегшенням. Звичайно, за це з Росії санкції не знімуть і все інше, але ось на одному Путіні вся війна тримається. Кров ллється через одну людину. Не будь його, завтра все припиниться", - додав П'яних.

Військовий аналітик і письменник Стів Стразерс раніше нагадав про те, за даними джерел, Путін "важко хворий", що у нього нібито остання стадія раку і хвороба Паркінсона, що пояснює тремор ніг і мимовільну дефекацію.

Бувши кілька кандидатів на місце президента РФ у разі смерті диктатора Володимира Путіна, підкреслив він.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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Володимир Путін
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