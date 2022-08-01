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Злякався удару по бункеру: Путін висловився проти ядерної війни

1 серпня 2022, 18:37

Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніби-то ніколи не має бути розв'язана, заявив російський диктатор.

Путін ядерну зброю
Путін виступив проти ядерної війни / Колаж Getty Images, Reuters

На тлі повномасштабної кривавої війни в Україні російський диктатор вирішив виправдатися і заявив, що нібито вважає, що "ядерна війна не має бути ніколи розв'язана", повідомляє пропагандистське видання РИА Новости у понеділок, 1 серпня.

За словами лідера РФ, його держава нібито "повністю виконує зобов'язання згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї і двосторонніх домовленостей з США щодо скорочення ядерних озброєнь".

"Виходимо з того, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не має бути розв'язаною, і виступаємо за рівну і неподільну безпеку для всіх членів світової спільноти", - додав Путін.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Путін - це не божевільний, а шкільний хуліган. За його словами, Україна може поставити главу Кремля на місце. Однак для цього Києву знадобляться далекобійні ракети ATACMS.

На думку міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, оскільки очільник РФ Володимир Путін не може досягти своїх цілей в Україні, він може перейти до плану D. Як вважає британський воєначальник, це призведе до зміни Москвою стратегії війни.

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