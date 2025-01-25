"Грає в команді Путіна": Туск жорстко попередив Орбана через санкції ЄС

Важливо:
- Туск оцінив імовірність блокування Будапештом санкцій РФ
- Прем'єра Угорщини попередили про наслідки
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував імовірність блокування Будапештом європейських санкцій проти РФ.
Якщо прем'єр-міністр Угорщини заблокує європейські санкції проти Росії, значить він "грає в команді Путіна", написав він у соцмережі Х.
"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", - написав Туск.
Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.
Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.
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Хто такий Дональд Туск?
До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.
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