"Грає в команді Путіна": Туск жорстко попередив Орбана через санкції ЄС

Дональд Туск попередив Віктора Орбана щодо блокування європейських санкцій.

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Дональд Туск попередив Віктора Орбана / Колаж: Главред, фото: Facebook/donaldtusk, Facebook/orbanviktor

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Туск оцінив імовірність блокування Будапештом санкцій РФ

Прем'єра Угорщини попередили про наслідки

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував імовірність блокування Будапештом європейських санкцій проти РФ.

Якщо прем'єр-міністр Угорщини заблокує європейські санкції проти Росії, значить він "грає в команді Путіна", написав він у соцмережі Х.

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"Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій. З усіма наслідками, що випливають із цього факту", - написав Туск.

/ @donaldtusk

Раніше в ОП прокоментували ідею Орбана щодо "перемир'я". Орбан навряд чи хотів запропонувати реальну схему перемир'я, найімовірніше, це була міні-операція.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини звинуватив українського президента Володимира Зеленського у відмові від "різдвяного перемир'я" на фронті та масштабному обміні полонених між Росією й Україною.

Як повідомляв Главред, Орбан заявив, що раніше тема миру не викликала інтересу серед європейських політиків, але зараз ситуація змінилася. На його думку, це стало можливим завдяки угорському головуванню в Європейському Союзі.

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Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

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