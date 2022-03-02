Російський бізнесмен призначив нагороду в $1 млн за голову Путіна

Володимир Путін / Reuters

Російський бізнесмен Олександр Кананихін призначив велику нагороду за "голову" Путіна. За його затримання або вбивство пропонується 1 мільйон доларів.

"Я обіцяю виплатити 1 000 000 доларів офіцеру (офіцерам), які, виконуючи свої конституційні обов'язки, заарештують Путіна як військового злочинця відповідно до російського і міжнародного законодавства. Путін не президент Росії, оскільки він прийшов до влади в результаті спецоперації з підриву житлових будинків в Росії, а потім порушив Конституцію, скасувавши вільні вибори і вбивши своїх опонентів. Як етнічний росіянин і громадянин Росії я вважаю своїм моральним обов'язком сприяти денацифікації Росії. Я продовжу свою допомогу Україні в її героїчних зусиллях протистояти натиску путінської Орди", - заявив Кананихін.

Також він розповів, що Facebook забанив його перше повідомлення, проте він продублював його ще раз.

Олександр Кананихін є СЕО Transparent Business. Він проживає на території Сполучених Штатів Америки.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

28 лютого відбулися перші переговори між Україною і Росією.

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