'ХАМАС знищено': Ізраїль підтвердив ліквідацію Ях'ї Сінвара - реакція світу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наголосив, що війна його країни ще не завершена і розкрив деталі ліквідації глави ХАМАСу Ях'ї Сінвара.

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Ізраїль підтвердив ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара - реакція світу / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

17 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила про можливу ліквідацію лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара під час операції в Газі, повідомляє Sky News.

В офіційній заяві йдеться, що осіб трьох убитих під час цієї операції поки не ідентифіковано, але є ймовірність, що одним із них був Сінвар, який займав найвищу посаду в ХАМАС після смерті Ісмаїла Ханії в липні.

За словами журналіста Axios Барака Равіда, троє ізраїльських чиновників підтвердили, що одне з тіл, "найімовірніше", належить лідеру ХАМАС.

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Кореспондент Sky News також зазначив, що Сінвар, ймовірно, переховувався під землею в мережі тунелів під Газою після вторгнення ХАМАС в Ізраїль. У разі підтвердження його загибелі це може призвести до значного ослаблення "краху опору" ХАМАС у Газі, оскільки є мало людей, здатних зайняти його місце.

Деталі ліквідації Сінвара

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара було вбито. За даними Reuters, Сінвар відіграв ключову роль у плануванні нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинули численні військові та цивільні.

"Убивця Ях'я Сінвар, відповідальний за різанину та звірства 7 жовтня, був убитий сьогодні солдатами ЦАХАЛ", - йдеться в заяві Каца, передає BBC.

Згодом інформацію офіційно підтвердили у прес-службі ЦАХАЛ.

Кац наголосив, що ліквідація Сінвара 17 жовтня стала значним військовим і моральним досягненням для Ізраїлю, а також перемогою для всього вільного світу.

"Ліквідація Сінвара відкриває можливість для негайного звільнення заручників і прокладає шлях до змін, які призведуть до нової реальності в Газі – без ХАМАС і без контролю Ірану",– заявив він.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Сінвар був убитий у Рафаху, біля кордону з Єгиптом. Виступаючи на прес-конференції, Нетаньяху підкреслив, що попри цей успіх, війна ще не завершена.

"Ми продемонстрували сьогодні, що всі ті, хто намагається нам зашкодити, ось що з ними відбувається. І що сили добра завжди можуть перемогти сили зла і темряви. Війна все ще триває, і вона дорого коштує", - сказав Нетаньяху, передає Guardian.

Звертаючись до ізраїльтян, прем'єр закликав до стійкості, оскільки попереду ще багато викликів.

"Ми не зупинимо війну. Ми увійдемо в Рафах", - резюмував він.

Реакція США на смерть Сінвара

Президент США Джо Байден привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ліквідацією лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, повідомляє The Times of Israel.

"Президент США високо оцінив Армію оборони Ізраїлю та їх чудову роботу", — повідомляє Офіс прем'єр-міністра.

Обидва лідери дійшли згоди, що цей момент створює можливість для просування переговорів щодо звільнення заручників, і вони продовжуватимуть співпрацювати для досягнення цієї мети.

Віце-президент США Камала Гарріс також виступила із заявою незабаром після ліквідації Сінвара.

"Будь-якому терористу, який вбиває американців, погрожує американському народу або загрожує нашим військам або нашим інтересам, знайте це, ми завжди притягнемо вас до відповідальності", — каже вона, передає Sky News.

Вона наголосила, що Ізраїль має право на самозахист, і необхідно усунути загрозу, яку становить ХАМАС.

Вона назвала смерть Сінвара "явним прогресом" у досягненні цієї мети, додавши, що це має привести до безпеки Ізраїлю, звільнення заручників, припинення страждань у Газі та забезпечення права палестинців на гідність.

"ХАМАС знищено, а його керівництво ліквідовано. Цей момент дає нам можливість нарешті покласти край війні в Газі. Настав час наступного дня без влади ХАМАС. Ми не відмовимося від цих цілей, і я завжди працюватиму над створенням майбутнього миру, гідності та безпеки для всіх", — каже Гарріс.

"Загострення на Близькому Сході в найближчі дні" - реакція "Хезболли"

Ліванське угруповання "Хезболла" після ліквідації лідера ХАМАС Яхьї Сінвара оголосило про початок "нової та ескалаційної" фази війни проти Ізраїлю. Як повідомляє Times of Israel, у своїй заяві угруповання заявило про перехід до нової стадії протистояння з Ізраїлем, що найближчим часом призведе до подальшої ескалації подій.

"Хезболла" заявила, що "сотні бійців... повністю готові відбити будь-яке наземне вторгнення Ізраїлю до південноліванських сіл". Крім того, угруповання пригрозило, що з кожним днем посилюватиме ракетні удари по Ізраїлю і вперше застосує "високоточні ракети", - йдеться у повідомленні.

Реакція Ірану

Місія Ірану при ООН заявила, що загибель лідера палестинського руху ХАМАС Ях'ї Сінвара лише посилить "дух опору", повідомляє The Guardian. За їхніми даними, Сінвар, ймовірно, загинув у бою з ізраїльськими військами в Рафаху, а не ховався в бункері, як це часто зображує Ізраїль.

Місія назвала його "мучеником", наголосивши, що він стане прикладом для молодого покоління, яке продовжить його боротьбу за визволення Палестини.

"Поки існують окупація та агресія, опір продовжуватиметься, бо мученик живий і є джерелом натхнення", - йдеться у заяві іранських дипломатів.

Порівняння потенціалів Ірану та Ізраїлю / Інфографіка: Главред

Ситуація на Близькому Сході - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран, за різними джерелами, запустив до 100 балістичних ракет у бік Ізраїлю під час першої хвилі атаки, повідомляє Reuters. По всій країні оголосили повітряну тривогу, і, незважаючи на роботу ізраїльської ППО, у деяких містах були зафіксовані влучання.

Ситуація в світі близька до нової світової війни, і, за словами журналіста та редактора The Sunday Telegraph Аллістера Хіта, лише Ізраїль може зупинити цей процес, але йому потрібна міжнародна підтримка.

Армія оборони Ізраїлю в ніч на 1 жовтня оголосила про початок "обмеженої наземної операції" на півдні Лівану під назвою "Північні стріли", повідомляється в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛ.

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