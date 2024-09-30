Може початись 'Велика війна': Ізраїль завдав понад тисячу ударів по Лівану - Шарп

Ізраїль може почати "велику війну" проти "Хезболли" на території Лівану, вважає військовий оглядач.

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Ізраїль завдав понад тисячу ударів по Лівану, в країні паніка / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com​​​​​

З 23 вересня Ізраїль розпочав військову операцію проти "Хезболли" в Лівані. Останніми тижнями ізраїльський уряд змістив свою увагу з сектору Гази на північний фронт. Про те, чого очікувати від загострення ситуації на Близькому Сході розповів в інтерв'ю Главреду ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп.

За словами Шарпа, на північному фронті до цього часу точилася обмежена війна низької інтенсивності, яку розпочала "Хезболла". Обидві сторони намагалися зберігати конфлікт у певних рамках. "Хезболла" вважала, що Ізраїль боїться ескалації, і почувала себе впевнено, вважаючи, що контролює хід бойових дій.

"До недавніх подій втрати Хезболли в бойовому складі були в 20 разів більшими, ніж у Ізраїлю. Однак стратегічно вона багато в чому вигравала, бо Ізраїль грав із нею на рівних, але за своїми правилами. Згодом ізраїльський уряд вирішив повернути до своїх домівок раніше евакуйованих жителів північних поселень, чисельність яких офіційно - 60 тисяч, а неофіційно ще кілька десятків тисяч. Це передбачає, зокрема, можливе дипломатичне врегулювання - реальне або фіктивне", - сказав він. відео дня

Оглядач висловив надію, що жодна зі сторін не піде на фіктивне врегулювання конфлікту, хоча цього дуже прагнуть Сполучені Штати. Він зазначив, що реальне вирішення проблеми складно уявити без завдання потужного військового удару противнику.

"Якщо немає бажання йти на фіктивне врегулювання, то, ймовірно, без такого удару по Хезболлі не обійтися. Тому Ізраїль різко і почав змінювати правила гри і взяв на себе ініціативу: була проведена загадкова пейджерно-електронно-девайсна операція, яка стала справжнім шоком для Хезболли і важким ударом. Понад 3 000 бойовиків, що становить 7-8% від її особового складу першої лінії, включно з командирами, вийшли з ладу", - наводить цифри аналітик.

Шарп підкреслює, що операція стала показовою, викликавши серйозну паніку в Лівані та втрату довіри до керівництва "Хезболли". Хоча багато бойовиків зможуть повернутися в стрій, порушення зв'язку в організації є важливим результатом.

"Далі Ізраїль ліквідував начальника Генштабу організації - головну людину у військовій ієрархії Хезболли разом із бригадою спеціального призначення Радуан. Ситуація стала розвиватися. Наносяться дуже серйозні удари. Днями з повітря було уражено 1,5 тисячі цілей, а загалом ізраїльська армія завдала ще більше ударів. Б'ють точково - туди, куди розвідка вказала на цілі", - сказав він.

Шарп також наголошує, що Ізраїль активно знищує будинки, де зберігається зброя або встановлені пускові установки. За його словами, у деяких випадках ракети дальністю 100-120 кілометрів розміщують прямо в житлових будинках, стінки і дахи яких знімаються для запуску, тоді як люди в сусідніх кімнатах погоджуються на це за плату.

"Зараз Ізраїль пішов дуже далеко і показує, що більше ніяких побоювань війни у нього більше немає. Можливо, Ізраїль піде на велику війну, але може і відмовитися від такого сценарію. У будь-якому разі це сигнал Хезболлі: робіть, що хочете, а ми робимо, що вважаємо за потрібне - залежно від ваших кроків багато що вирішиться. Або ви відступите, або все буде набагато серйозніше", - припускає він.

Оглядач зазначає, що Ізраїль завдає тисячі ударів, а численні жителі Лівану евакуюються після отримання повідомлень від ізраїльської армії про можливий удар по їхньому будинку або сусідньому, де зберігаються боєприпаси. Ліванці також усвідомлюють, що відбувається.

"Також у рамках операції Ізраїль ліквідував командувача всієї ракетної складової Хезболли - одного з вищих чинів організації. Його ліквідували прямо в Бейруті", - вказує він.

Шарп робить висновок, що Ізраїль вдався до рішучих дій, що свідчить про поступову ескалацію конфлікту. Ізраїльський уряд розумів, що ризик великої війни різко зріс, і потрібно було вирішувати: почати велику війну зараз, трохи згодом або не починати її взагалі.

"Тепер відбуваються дуже важливі події, і все ключове ще попереду", - резюмував він.

Порівняння потенціалу Ірану та Ізраїлю / Інфографіка: Главред

Хто такий Давид Шарп Давид Шарп - ізраїльський військовий оглядач. Закінчив школу в Києві, після чого переїхав до Ізраїлю. Навчався в Ізраїлі, служив в армії. Працював у видавничому домі "Новости недели" військовим кореспондентом і військовим оглядачем. Автор YouTube-каналу Давид Шарп. Тематика каналу: військові конфлікти, Близький Схід, міжнародні відносини, військова справа, зброя і військова історія. У каналу понад 2,8 млн переглядів, зазначено в описі.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ліванське угруповання "Хезболла" офіційно підтвердило загибель свого лідера Хасана Насралли внаслідок ізраїльського удару по Бейруту, який стався 27 вересня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що у разі нападу Ірану на Ізраїль, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відповість і зможе вразити будь-яку ціль.

За даними Financial Times, США застерегли Ізраїль від проведення повномасштабної військової операції проти "Хезболли".

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