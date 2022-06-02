Гусак-термінатор проти "загону Путіна": українці пригрозили РФ новітньою зброєю з біолабораторій

Українці пригрозили РФ новітньою зброєю з біолабораторій/ скрін з відео, ua.depositphotos.com

У мережі з’явилося відеозвернення до росіян від українського "підрозділу Байдена" – так називає себе група київських пенсіонерів, які виступили проти нашумілого в РФ "загону Путіна".

Пародіюючи групу російських пенсіонерів, українці зняли подібний ролик, у якому підняли на сміх страх росіян перед вигаданими українськими біолабораторіями і "бойовими птахами". Відповідне відео з’явилося на каналі "підрозділу Байдена" в YouTube.

Пенсіонери налякали росіян, що відправлять до них гусака-термінатора, який "був вирощений у біолабораторії".

"Це достойний воїн. Кращий із кращих, який дасть достойну відповідь. Він найкращий у гусячій ескадрильї", – зазначили пенсіонери.

Вони пригрозили "загону Путіна", що відправлять гуся просто до них, щоб вони більше не мололи своїх дурниць.

Раніше повідомлялося, що у Росії пластичний хірург вигадав імпланти для "справжніх патріоток РФ". Він пропонує їх випускати у двох варіантах – одні розфарбовані у кольори російського прапора, інші – у камуфляж. У мережі висміяли таку ідею.

Нагадаємо, українка провчила школяра з РФ і його батьків, коли підліток в аеропорту США заявив їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.

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