В авто сильно "прилетіло": ексватажок "ДНР" Бородай потрапив під обстріл на Донбасі

У 2014 році саме Бородай разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

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Ексватажок "ДНР" Бородай потрапив під обстріл на Донбасі / Колаж: Главред, фото: Союз добровольців Донбасу

Колишній ватажок російського терористичного угрупування "ДНР", а нині депутат Держдуми країни-агресорки РФ від путінської партії "Єдина Росія" Олександр Бородай потрапив під обстріл в районі Бахмута.

"Біля Бахмута під танковий обстріл потрапив депутат Держдуми і окупант Бородай. На жаль, вижив", - написав у Telegram громадський діяч, блогер та волонтер Сергій Стерненко.

Він також зауважив, що у 2014 році саме Бородай разом з Гіркіним керував російськими формуваннями у Донецьку.

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Як повідомляє "Союз добровольців Донбасу", головою якого є Бородай, в п'ятницю машина колишнього "прем'єра" донецьких бойовиків "при виїзді з передових позицій одного з батальйонів потрапила під артобстріл".

"При виїзді комбрига та офіцерів штабу бригади з позицій, що знаходяться на південному фланзі бахмутського угруповання, автомобіль був обстріляний – дорога, якою здійснювався рух, прострілюється", - йдеться в повідомленні.

Також у підрозділі "Союзу добровольців Донбасу" стверджують, що сам Бородай не постраждав, поранено двох російських офіцерів.

Нагадаємо, у червні на Арабатській Стрілці та у Залізному Порту на Херсонщині були потужні "прильоти". Стало відомо, що у готелі на Арабатській Стрілці, де відбулася "бавовна", перебував гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Сам він лишився живим, проте дістав контузію.

Також Главред повідомляв, що раніше у центрі тимчасово окупованого Мелітополя на Запоріжжі підірвали автомобіль так званого "голови" смт Якимівка Максима Зубарєва.

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