"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чутки

Важливо:
- Буданов прокоментував інформацію про "загрозу для України"
- Начальник ГУР розповів широко відомий анекдот
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував поширену раніше інформацію про те, що він нібито заявив народним депутатам про "загрозу існуванню України", якщо мирні переговори не почнуться до літа.
При цьому як свій коментар проєкту "Ісландія" Буданов розповів широко відомий анекдот.
"Сидять дві бабки на подвір'ї, і одна до іншої каже: "Дивись, пішла, а дочка у неї (дівчина легкої поведінки, - ред.)". Інша каже: "Так у неї ж син". Ну, нехай усім тепер розповідає, що це не так", - відповів Буданов.
Дивіться відео - коментар Кирила Буданова:
Раніше повідомлялося про те, що заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.
Як повідомляв Главред, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не почнуться "серйозні переговори".
Більше новин:
- "Будуть складні рішення для Росії": Буданов зробив прогноз на 2025 рік - деталі
- ГУР - перші у світі та прогноз Буданова на 2025 рік: головні новини України (дайджест)
- КНДР у 2025 році передасть Росії партію балістичних ракет: Буданов розкрив загрози
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант.
З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.
У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред