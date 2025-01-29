"Загроза існуванню України": Буданов дав несподівану відповідь на чутки

Кирило Буданов прокоментував поширену раніше у ЗМІ інформацію.

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Кирило Буданов відповів на запитання про загрози для України / Колаж: Главред, Фото: t.me/DIUkraine, mil.ru

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Буданов прокоментував інформацію про "загрозу для України"

Начальник ГУР розповів широко відомий анекдот

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував поширену раніше інформацію про те, що він нібито заявив народним депутатам про "загрозу існуванню України", якщо мирні переговори не почнуться до літа.

При цьому як свій коментар проєкту "Ісландія" Буданов розповів широко відомий анекдот.

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"Сидять дві бабки на подвір'ї, і одна до іншої каже: "Дивись, пішла, а дочка у неї (дівчина легкої поведінки, - ред.)". Інша каже: "Так у неї ж син". Ну, нехай усім тепер розповідає, що це не так", - відповів Буданов.

Дивіться відео - коментар Кирила Буданова:

/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що заява, приписана керівнику ГУР Кирилу Буданову, в якій йшлося про "загрозу існування для України, якщо не буде переговорів", є неправдивою. Про це повідомило Головне управління розвідки України.

Як повідомляв Главред, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що під час закритої зустрічі між народними депутатами та представниками Сил оборони, керівник ГУР Кирило Буданов нібито заявив про загрозу для існування України, якщо до літа не почнуться "серйозні переговори".

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