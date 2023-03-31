Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Парламент Туреччини ратифікував протокол вступу Фінляндії до НАТО / Фото pixabay.com

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до Північноатлантичного альянсу.

Як пише Reuters, 30 березня турецький парламент схвалив законопроект, який дозволяє Фінляндії стати членом НАТО. За відповідне рішення проголосували 276 турецьких депутатів.

Туреччина стала останньою країною, яка ратифікувала вступ Фінляндії до Альянсу. 27 березня аналогічне рішення ухвалив парламент Угорщини.

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Нагадаємо, 23 березня президент Фінляндії Саулі Нііністе схвалив закони, необхідні для членства його країни в НАТО. Церемонія підписання законодавства пройшла в Гельсінкі. Після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії, необхідні для членства в Альянсі, завершилися.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО - позиція Анкари

Президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше заявляв, що Анкара виступає проти інтеграції Фінляндії та Швеції в НАТО. Як вважають в турецькій державі, ці країни "схожі на гостьові будинки для терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть свою діяльність представники Робочої партії Курдистану – організації, яку Анкара вважає терористичним угрупуванням.

У Швеції у відповідь на заяву Ердогана зазначили, що готові до врегулювання розбіжностей, що склалися. У Стокгольмі акцентували увагу на відсутності протиріч з питання вступу Стокгольма і Гельсінкі в НАТО під час дискусії з турецьким зовнішньополітичним відомством.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара готова до діалогу, спрямованого на усунення перешкод для інтеграції Швеції та Фінляндії в НАТО.

"Було запропоновано спільно працювати над усуненням побоювань турецької сторони", - підкреслив Чавушоглу.

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