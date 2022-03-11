Євросоюз не вводитиме санкції проти газу і нафти РФ – Орбан

Євросоюз не вводитиме санкції проти російського газу і нафти/ gettyimages

Європейський Союз не запроваджуватиме санкції проти російського газу і нафти.

Про це заявив прем'єрміністр Угорщини Віктор Орбан, пише видання Devdiscourse.

"Найважливіше для нас – питання вирішене у сприятливому ключі: не буде санкцій ЄС, які стосувалися б газу чи нафти, тому енергопостачання Угорщини у майбутній період буде безпечним", – сказав Орбан.

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначав, що Євросоюз не може піти на більше санкцій проти Росії, адже уже практично досяг ліміту в цьому питанні. За ловами Борреля, багато країн імпортують газ і нафту з РФ, тому ЄС не може оголосити ембарго, як це зробили Сполучені Штати Америки.

За словами президента України Володимира Зеленського, тих санкцій, які були запроваджені проти Росії, на сьогодні недостатньо для того, щоб країна-агресорка припинила війну.

Раніше У США заявили, що у санкцій проти Росії немає терміну дії. Як заявила міністр торгівлі США Джина Раймондо, адміністрація Байдена готова дотримуватися заходів, покликаних заподіяти економічний збиток Росії, "доки потрібно".

Також повідомлялося, що громадяни країни-агресора застрягли за кордоном і не можуть повернутися додому через санкції та обмеження в авіаперелітах. Також росіяни залишилися без засобів до існування, тому що не можуть скористатися своїми банківськими картками. Завдяки цьому у них стали відкриватися очі на дії Кремля.

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