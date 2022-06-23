Єврорада дасть Україні статус країни-кандидата в ЄС-Шарль Мішель / ua.depositphotos.com і УНІАН

Керівник Євроради Шарль Мішель каже, що вже в четвер, 23 червня лідери країн, які входять до ЄС, в офіційному порядку дадуть Україні та Молдові статус держав-кандидатів на вступ до Євросоюзу. Про це повідомляє Euronews

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель після того, як прибув на саміт лідерів ЄС у Брюсселі,

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Статус країни-кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

Тепер українська держава має попрацювати над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією, а також впливом великих бізнес-груп на політику.

Президент Володимир Зеленський підтримав рішення Єврокомісії. За його словами, тепер Україна очікує на позитивний вердикт Європейської ради.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу потрібно перейти до виконання переліку вимоги. Серед них реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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