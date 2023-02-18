"Цим займеться особисто Путін": для РФ відмова від "вагнерівців" поставить хрест на війні – Пономарьов

Російська армія не здатна добиватися успіхів на полі бою без участі бойовиків ПВК "Вагнера", тому Пригожин зберігає свій вплив на Путіна.

Для РФ відмова від "вагнерівців" поставить хрест на війні, вважає Пономарьов/ Главред, сайт Кремля, соцмережі

У нинішній ситуації в РФ ключовим елементом для продовження війни проти України є приватна військова компанія "Вагнера". Без неї російська армія не може добиватися ніяких успіхів на полі бою.

Нинішнє призупинення набору бойовиків в цю ПВК не означає, що "вагнерівців" списали з рахунку. Потім цей набір продовжиться. Таку думку висловив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов в інтерв’ю Главреду.

"Це взагалі не зупинка (набору бойовиків у ПВК "Вагнера" – ред.), це просто трохи зняли ногу з педалі газу, тому що машина занадто швидко їде вперед. Прискорення зменшилося, оскільки вони займалися постійним розширенням свого впливу. Зараз йому сказали: "У вас є ніша, яку ви займаєте, ось її і використовуйте", – зазначає Пономарьов.

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Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

За його словами, російська армія зараз за великим рахунком взагалі нічого не може досягти на лінії фронту. Усі успіхи російських окупантів пов’язані з ПВК "Вагнера".

"Тому відмовитися від нього означатиме взагалі поставити хрест на будь-яких військових успіхах. Власне, з цим і пов'язані такі ревнощі з боку Шойгу і регулярних військ по відношенню до структур "Вагнера". І це є основою впливу Пригожина у Путіна, оскільки він показує, мовляв, Володимир Володимирович, твої інші не можуть, а я можу", – вважає ексдепутат Держдуми РФ.

За його словами, саме з цієї причини вплив Пригожина зберігатиметься. А питання про те, що далі робити з цією ПВК, вирішуватиме особисто російський диктатор.

"Тому вплив Пригожина буде зберігатися, "Вагнер" буде як і раніше битися на фронті, а далі буде видно щодо того, чи дадуть йому відновлювати набір "зеків" або ж йому передадуть регулярні військові частини. Цим буде займатися особисто Путін", – додає Пономарьов.

Нагадаємо, раніше путінський поплічник і ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин раптово заявив, що припинив набирати в неї ув'язнених для участі в злочинній війні проти України.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни зазначають, що Пригожин посилив атаку на Шойгу. У Кремлі вирішили призначити на посади командувачів військовими округами країни-окупанта Росії осіб, яких вважають нейтральними у боротьбі міністра оборони Сергія Шойгу з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Оперативні можливості Пригожина на війні проти України обмежилися, а сам він посилив інформаційну кампанію проти російського Міноборони.

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