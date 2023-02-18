"Цим займеться особисто Путін": для РФ відмова від "вагнерівців" поставить хрест на війні – Пономарьов

У нинішній ситуації в РФ ключовим елементом для продовження війни проти України є приватна військова компанія "Вагнера". Без неї російська армія не може добиватися ніяких успіхів на полі бою.
Нинішнє призупинення набору бойовиків в цю ПВК не означає, що "вагнерівців" списали з рахунку. Потім цей набір продовжиться. Таку думку висловив російський опозиційний політик, депутат Держдуми Російської Федерації 2007-2016 рр. Ілля Пономарьов в інтерв’ю Главреду.
"Це взагалі не зупинка (набору бойовиків у ПВК "Вагнера" – ред.), це просто трохи зняли ногу з педалі газу, тому що машина занадто швидко їде вперед. Прискорення зменшилося, оскільки вони займалися постійним розширенням свого впливу. Зараз йому сказали: "У вас є ніша, яку ви займаєте, ось її і використовуйте", – зазначає Пономарьов.
Хто такий Ілля Пономарьов
Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.
За його словами, російська армія зараз за великим рахунком взагалі нічого не може досягти на лінії фронту. Усі успіхи російських окупантів пов’язані з ПВК "Вагнера".
"Тому відмовитися від нього означатиме взагалі поставити хрест на будь-яких військових успіхах. Власне, з цим і пов'язані такі ревнощі з боку Шойгу і регулярних військ по відношенню до структур "Вагнера". І це є основою впливу Пригожина у Путіна, оскільки він показує, мовляв, Володимир Володимирович, твої інші не можуть, а я можу", – вважає ексдепутат Держдуми РФ.
За його словами, саме з цієї причини вплив Пригожина зберігатиметься. А питання про те, що далі робити з цією ПВК, вирішуватиме особисто російський диктатор.
"Тому вплив Пригожина буде зберігатися, "Вагнер" буде як і раніше битися на фронті, а далі буде видно щодо того, чи дадуть йому відновлювати набір "зеків" або ж йому передадуть регулярні військові частини. Цим буде займатися особисто Путін", – додає Пономарьов.
Нагадаємо, раніше путінський поплічник і ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин раптово заявив, що припинив набирати в неї ув'язнених для участі в злочинній війні проти України.
Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни зазначають, що Пригожин посилив атаку на Шойгу. У Кремлі вирішили призначити на посади командувачів військовими округами країни-окупанта Росії осіб, яких вважають нейтральними у боротьбі міністра оборони Сергія Шойгу з ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним. Оперативні можливості Пригожина на війні проти України обмежилися, а сам він посилив інформаційну кампанію проти російського Міноборони.
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