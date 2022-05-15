Росія - пряма загроза для НАТО: Альянс в червні ухвалить жорстку стратегію щодо Москви - Bloomberg

Новий саміт НАТО заплановано на червень / УНІАН

На саміті НАТО у Мадриді, який повинен відбутися вже в червні, колективний блок безпеки Заходу може визнати поведінку Росії в якості "прямої загрози" країнам Альянсу. Такий пункт може з'явитися в новому стратегічному документі організації.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, країни НАТО мають намір позначити поведінку РФ у якості прямої загрози в своєму новому стратегічному документі, який представлять в червні.

читайте також"Кордони НАТО дійдуть до передмістя Петербурга": у Зеленського потролили ПутінаВідомо, що стратегічні концепції надають Альянсу можливість здійснювати протидії викликам безпеки і визначають хід подальшого політичного і військового розвитку блоку. У документі вказуються довгострокові цілі, характер і ключові завдання НАТО.

Наразі діє стратегія, ухвалена у 2010 році – "Активна участь, сучасна оборона". У ній перераховані три основні завдання: колективна оборона країн колективного блоку безпеки Заходу, кризове регулювання і забезпечення безпеки на основі співпраці. У червні минулого року лідери держав Північноатлантичного альянсу домовилися про розробку нової концепції.

Наступна зустріч країн НАТО повинна відбутися в червні 2022 року.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

У зв'язку з нападом Росії на Україну Фінляндія 15 травня офіційно ухвалила рішення про вступ до НАТО. Відповідна доповідь вже затверджена фінським президентом Саулі Нііністе. Глава держави заявив, що дата стала "історичним днем", і наразі для країни відкривається "нова ера".

Згідно з даними видання Svenska Dagbladet, у вівторок, 17 травня, уряд Швеції збирається офіційно подати заявку на вступ держави до Північноатлантичного альянсу. Лист із заявкою Стокгольма планують вже у вівторок передати генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу або його представникам.

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