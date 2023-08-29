Зустріч Ердогана з Путіним: турецькі ЗМІ розкрили деталі та назвали дату

Стали відомі подробиці підготовки зустрічі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним.
Переговори повинні відбутися в Сочі 4 вересня. Лідери двох країн планують обговорити "зернову угоду", йдеться в повідомленні турецького телеканалу Habertürk.
Ердоган планує обговорити з Путіним нову формулу для "зернової угоди", зазначають джерела турецького телеканалу.
Підкреслюється, що вирішенням цього питання зайнятий глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Раніше він здійснив візит в Україну, а незабаром планує провести зустрічі в Москві.
Як уточнюють джерела, після цього Анкара обговорить варіанти з ООН і виробить нову формулу, яка "може бути обговорена Ердоганом і Путіним".
Нагадаємо, на думку експерта Сергія Кузана, російський диктатор Володимир Путін розуміє, що влада Туреччини все сильніше і сильніше допомагає Україні. Спроби російського диктатора Володимира Путіна підкузьмити президенту Туреччини Реджепа Ердогана через позицію того з приводу україно-російської війни.
Раніше повідомлялося, що Росія хоче замінити Україну в питанні поставок зерна і вивозити не тільки своє, а й вкрадене в Україні зерно. Кремль хоче створити свій власний зерновий коридор. Країна-агресор Росія таємно готує угоду з Туреччиною, в якій також беруть участь Угорщина і Катар.
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