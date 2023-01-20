Ердоган зробив Зеленському дуже дивну пропозицію через Путіна

Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, говорить Ердоган.

Путін, Ердоган, Зеленський / УНІАН і ua.depositphotos.com

Сьогодні, 20 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як повідомляє Hurriyet, президенти обговорили розвиток російсько-української війни.

В ході розмови турецький президент зробив дивну пропозицію Володимиру Зеленському. Ердоган заявив, що готовий стати посередником у війні, яку влаштувала Росія.

"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.

Також під час розмови турецький президент висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи вертольота в Броварах 18 січня.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На думку Ердогана, недавня успішна "зернова угода" і обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

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