Ердоган зробив Зеленському дуже дивну пропозицію через Путіна

Сьогодні, 20 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Як повідомляє Hurriyet, президенти обговорили розвиток російсько-української війни.
В ході розмови турецький президент зробив дивну пропозицію Володимиру Зеленському. Ердоган заявив, що готовий стати посередником у війні, яку влаштувала Росія.
"Туреччина готова внести потужний дипломатичний внесок у встановлення міцного миру між Росією і Україною, а також взяти на себе завдання сприяти вирішенню конфлікту і бути посередником у цьому процесі", - йдеться в повідомленні.
Також під час розмови турецький президент висловив співчуття з приводу трагічної катастрофи вертольота в Броварах 18 січня.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.
На думку Ердогана, недавня успішна "зернова угода" і обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.
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