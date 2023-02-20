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Зеленський – Китаю: передача озброєнь Росії призведе до ризику Третьої світової війни

20 лютого 2023, 06:33
Україна наразі не бачить постачань країні-агресору Росії зброї від Китаю, сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам.
Зеленський, Путін, Сі Цзіньпін
В України і Китаю завжди були дуже хороші відносини, їх не треба псувати - Зеленський / Колаж Офіс президента, Кремль

Україна сподівається, що Китай не передає країні-окупанту Росії зброю, інакше ситуація може призвести до Третьої світової війни. Поки Київ не бачить постачань Москві зброї від Пекіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

В інтерв'ю Corriere della Sera він розповів про те, що особисто звертався до керівництва КНР, щоб Пекін не надавав військову підтримку Росії. Китайська держава ймовірно розуміє наслідки подібних рішень.

"Сподіваюся, що Пекін дотримується прагматичного підходу, інакше ми ризикуємо отримати Третю світову війну. Думаю, вони це добре розуміють", - зазначив Зеленський.

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При цьому він додав, що Київ поки не фіксує постачань Китаєм зброї Росії.

"Сьогодні ми цього не бачимо", - сказав український гарант.

Президент також уточнив, що в України і Китаю завжди були дуже хороші відносини і кожна зі сторін зацікавлена в тому, щоб вони не погіршилися.

"У нас були інтенсивні економічні відносини протягом багатьох років, і в інтересах кожного, щоб вони не змінювалися", - підкреслив Володимир Зеленський.

Загроза передачі Китаєм зброї Росії

Американський телеканал NBC News 18 лютого з посиланням на чотирьох американських чиновників також повідомив, що Китай може постачати Росії форму або бронежилети для весняного наступу. Як вважають журналісти, питання постачань летальної зброї сторони також обговорюють.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 19 лютого в інтерв'ю NBC News заявив, що Китай розглядає можливість постачань агресору Росії летальної зброї. За його словами, Вашингтон вже спостерігав підтримку Москви з боку Пекіна на рівні риторики, політики і надання нелетальної допомоги.

Крім того, дипломат додав, що на Китай чекають серйозні наслідки, якщо держава зважиться допомагати країні-окупанту РФ.

"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України, і я чітко дав зрозуміти, що це буде мати серйозні наслідки в наших відносинах", - підкреслив Блінкен.

Дивіться відео ТСН - кого підтримує Китай у війні Росії з Україною

Війна Росії проти України:

Володимир Зеленський новини Китаю війна Росії та України
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