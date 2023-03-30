Ексдержсекретар США Помпео приїде в Україну - Politico

Майк Помпео - один з 10 потенційних кандидатів від Республіканської партії в президенти США в 2024 році.

Майк Помпео планує візит в Україну - ЗМІ / Фото УНІАН

Держсекретар США часів Трампа, можливий кандидат у президенти від республіканців Майк Помпео 3 квітня приїде в Україну. Про це пише видання Politico, посилаючись на інформацію від трьох джерел.

Своїм візитом в Україну, в якій триває війна, Помпео продемонструє свою підтримку Києву. Таким чином, він виділиться серед своїх партійних суперників - експрезидента Дональда Трампа і Рона ДеСантіса, які вже негативно висловилися про військову допомогу Україні.

Видання зазначає, що Помпео доведеться долати ризики безпеки, але це звичайні запобіжні заходи в країні, яка веде повномасштабну війну.

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Чи зустрінеться Помпео із Зеленським і яким буде його маршрут, не уточнюється.

Зазначимо, Майк Помпео - один з 10 потенційних кандидатів від Республіканської партії в президенти США в 2024 році. Ще влітку минулого року Помпео засудив російське вторгнення в Україну і закликав Штати передати Україні американські танки Abrams і зенітно-ракетні комплекси Patriot, щоб українці змогли себе захистити.

Як повідомляв Главред, колишній президент США Дональд Трамп видав нову порцію заяв про війну в Україні. Так, він пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

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