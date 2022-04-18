Загроза Києву ліквідована, але є інша небезпека - Залужний

Залужний розповів про ситуацію на півдні України / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підсумував перші два місяці опору після повномасштабного розв'язання війни РФ.

"Нам вдалося ліквідувати безпосередню загрозу столиці України-місту Києву. Однак, для всієї країни залишається небезпека ракетних і бомбових ударів", - заявив Залужний в пості у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ закликав українців реагувати на сигнали тривоги і з розумінням реагувати на тимчасові обмеження пересування. Генерал ще раз попросив утриматися від публікації в мережі та медіа пов'язаної з обстрілами інформації та потенційних цілей агресора.

Крім того, Залужний назвав контрольованою ситуацію на південному напрямку. За його словами, Збройні сили не дають військам РФ просунутися в бік Запоріжжя і знищують ворога в околицях Херсона.