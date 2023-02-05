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Єдиний шлях до миру - дати Україні все для завершення роботи: заява британського МЗС

5 лютого 2023, 20:31
Найшвидший спосіб домогтися миру - дати українцям інструменти для "завершення роботи", заявив голова британського МЗС Джеймс Клеверлі.
МЗС, Британія
Єдиний шлях до миру - дати Україні все для завершення роботи: Заява британського МЗС / ua.depositphotos.com і скріншот з відео

Найшвидшим і єдиним шляхом встановлення миру буде надати українцям інструменти, необхідні їм для "завершення роботи". Таку думку у своїй статті для видання Times of Malta виказав голова МЗС Великобританії Джеймс Клеверлі.

"Путін реагує тільки на силу своїх супротивників. У грудні 2022 року він відкинув мирний план з 10 пунктів Володимира Зеленського. Тому друзі Великої Британії та України роблять все можливе, щоб Україна здобула перемогу на полі бою. І тому я радий, що Німеччина і США приєдналися до Великобританії і відправили українцям танки. Дати українцям інструменти, необхідні для завершення роботи – найшвидший і навіть єдиний шлях до миру", – пише дипломат.

Міністр зазначив, що амбіції російського диктатора Володимира Путіна аж ніяк не обмежуються завоюванням України.

"Він хоче перевернути світову політику і знищити міжнародний порядок. І якщо йому це вдасться, він потягне всіх нас назад в епоху насильства і завоювання", – вважає він.

Військова допомога Великобританії для України

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі після візиту до Києва та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон передасть Україні три пакети військової допомоги на 3 мільйони фунтів стерлінгів. Клеверлі підкреслив, що королівство надаватиме допомогу Україні не на словах, а на ділі.

Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у своїй майбутній промові має заявити про збереження або збільшення військової допомоги Україні.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу в наступному році. І ми надамо нову підтримку протиповітряної оборони", - має намір, за версією журналістів, сказати Сунак.

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